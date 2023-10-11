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Ризеспор
Самсунспор
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0
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0
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0
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0
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3 мая, 10:51
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:04
0
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
3 июля, 20:08
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:51
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: прогноз на матч 35 тура турецкая Суперлига, 3 мая
3 мая, 10:19
0
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
11 августа, 20:35
0
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1
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1 : 0
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Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
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5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 1
31.08.2024
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Ризеспор
0 : 5
25.08.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
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Самсунспор
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01.09.2024
Самсунспор

Ризеспор - Самсунспор: обзор матча 22 сентября 2024

Ризеспор
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
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Самсунспор
46' О. Нтчам
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ризеспор - Самсунспор
Матч завершен
90' +3
Замена
Сонер Айдогду ️️️️➡️️ Оливье Нтчам
87'
Желтая карточка
Оливье Нтчам
84'
Желтая карточка
Окан Кочук
78'
Замена
Эркан Кара ️️️️➡️️ Мариус
Замена
Вацлав Юрецка ️️️️➡️️ Али Соу
73'
Замена
Рашид Геззаль ️️️️➡️️ Алтин Зекири
72'
62'
Замена
Кингсли Шиндлер ️️️️➡️️ Карло Хольс
62'
Замена
Эмре Килинк ️️️️➡️️ Арбнор Муджа
Замена
Дал Варесанович ️️️️➡️️ Амир Хаджиахметович
57'
46'
ГОЛ! 0:1! Оливье Нтчам
Пас отдал Зеки Явру
Желтая карточка
Каспер Хойер
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
30
Иво Грбич
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
28
Давид Акинтола
ЦП
6
Яннис Папаниколау
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
77
Алтин Зекири
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
21
Карло Хольс
ЦФ
6
Y. Ait Bennasser
ЦФ
9
Мариус
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ризеспор
1
Tarik Ãetin
ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
19
Рашид Геззаль
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
17
Кингсли Шиндлер
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Эмре Килинк
ЦФ
14
Ландри Димата
ЦФ
29
Эркан Кара
ЦФ
3-1-4-1-1
30
Грбич
5
Хойер
4
Мокши
16
37
Шахин
28
Акинтола
20
Хаджиахметович
10
Олавоин
6
Папаниколау
77
Зекири
9
Соу
3-2-1-3
1
Кочук
18
Явру
4
ван Дронгелен
16
Бола
5
10
Нтчам
7
Муджа
9
Мариус
6
21
Хольс
77
Зекири
19
Геззаль
19
Геззаль
77
Зекири
20
Хаджиахметович
8
Варесанович
8
Варесанович
20
Хаджиахметович
9
Соу
15
Юрецка
15
Юрецка
9
Соу
21
Хольс
17
Шиндлер
17
Шиндлер
21
Хольс
10
Нтчам
8
Айдогду
8
Айдогду
10
Нтчам
7
Муджа
11
Килинк
11
Килинк
7
Муджа
9
Мариус
29
Кара
29
Кара
9
Мариус
Остались в запасе
Ризеспор
Самсунспор
1
Tarik Ãetin
ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Tarik Ãetin
ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
28
Soner Gönül
ЦЗ
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
27
Gaëtan Laura
ЦП
13
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Ризеспор - Самсунспор
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
0
Нарушения
13
11
Офсайды
2
5
Количество передач
542
318
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.43
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Kadir Saglam, Türkiye
Стадион:
Caykur Didi Stadium, Rize
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
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- : -
05.10.2024
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Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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