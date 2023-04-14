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Гезтепе
Кайсериспор
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
14 апреля 2023, 23:58
0
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
17
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Икарди за тайм оформил хет-трик за «Галатасарай»
14 апреля 2023, 23:58
0
«Сивасспор» впервые в истории выиграл Кубок Турции
26 мая 2022, 23:58
0
«Барселона» подписала 17-летнего Демира. Отступные – 400 миллионов
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0 : 3
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Турция. Суперлига, 7 тур
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4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
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Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
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1 : 1
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Гезтепе
2 : 2
17.08.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор

Гезтепе - Кайсериспор: обзор матча 23 сентября 2024

Гезтепе
23.09.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 0
Матч завершен
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Кайсериспор
13' Т. Альтикардес
45+3' Жуан
90+4' Д. Эрдоган
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гезтепе - Кайсериспор
Матч завершен
ГОЛ! 3:0! Доган Эрдоган
Пас отдал Назим Сангаре
90' +4
90' +2
Желтая карточка
Айлтон Боа Морте
Замена
Виктор Уго ️️️️➡️️ Ромуло
85'
Замена
Ahmed Ildiz ️️️️➡️️ Isaac Solet
85'
Замена
Доган Эрдоган ️️️️➡️️ Давид Тижанич
85'
79'
Замена
Mehmet Eray Özbek ️️️️➡️️ Мигел Кардозу
Желтая карточка
Isaac Solet
75'
69'
Замена
Талха Сарыарслан ️️️️➡️️ Хасан Али Калдырым
Замена
Назим Сангаре ️️️️➡️️ Ogün Bayrak
68'
68'
Замена
Baran Ali Gezek ️️️️➡️️ Мехди Бурабиа
Замена
Kuryu Matsuki ️️️️➡️️ Жуан
65'
54'
Желтая карточка
Хасан Али Калдырым
46'
Замена
Карлос Манэ ️️️️➡️️ Димитриос Коловециос
46'
Замена
Стефан Баокен ️️️️➡️️ Рамазан Дживелек
ГОЛ! 2:0! Жуан
45' +3
ГОЛ! 1:0! Таха Альтикардес
Пас отдал Isaac Solet
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
97
Матеуш Лиш
(К) ВР
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
5
Héliton
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
94
Isaac Solet
ЦП
16
Anthony Junior Dennis
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
11
Жуан
ЦФ
79
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Кайсериспор
1
Онурджан Пири
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Димитриос Коловециос
(К) ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
7
Мигел Кардозу
ПВ
70
Айлтон Боа Морте
ПВ
9
D. Nazon
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Гезтепе
45
Ege Yildirim
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
7
Kuryu Matsuki
ЦП
8
Ahmed Ildiz
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
6
Виктор Уго
АП
1
Arda Özcimen
ЦФ
99
Давид Фофана
ЦФ
Кайсериспор
39
Mehmet Samil Ozturk
ВР
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
26
Baran Ali Gezek
ЦП
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-2-2-1-2
97
Лиш
66
5
4
Альтикардес
77
26
Бокеле
94
16
43
Тижанич
79
Ромуло
11
Жуан
3-1-2-3-1
1
Пири
4
Коловециос
33
Али Калдырым
23
Кароль
3
Аттама
8
Йилмаз
10
Бурабиа
70
Боа Морте
7
Кардозу
28
Дживелек
9
77
30
Сангаре
30
Сангаре
77
11
Жуан
7
7
11
Жуан
94
8
8
94
43
Тижанич
21
Эрдоган
21
Эрдоган
43
Тижанич
79
Ромуло
6
Уго
6
Уго
79
Ромуло
10
Бурабиа
26
26
10
Бурабиа
7
Кардозу
16
16
7
Кардозу
4
Коловециос
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
4
Коловециос
28
Дживелек
13
Баокен
13
Баокен
28
Дживелек
33
Али Калдырым
99
Сарыарслан
99
Сарыарслан
33
Али Калдырым
Остались в запасе
Гезтепе
Кайсериспор
45
Ege Yildirim
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
99
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
39
Mehmet Samil Ozturk
ВР
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Остались в запасе
45
Ege Yildirim
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
99
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
39
Mehmet Samil Ozturk
ВР
35
Batuhan Özgan
ЦЗ
79
Яв Ака
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Бурак Йылмаз
Статистика матча Гезтепе - Кайсериспор
1
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
10
Офсайды
2
1
Количество передач
274
481
Сейвы
3
4
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.43
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Информация о матче
Главный судья:
Ozan Ergun, Türkiye
Стадион:
Gursel Aksel Stadium, Izmir
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- : -
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- : -
05.10.2024
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Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
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- : -
05.10.2024
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