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Аланьяспор
Хатайспор
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
7 июня, 14:46
1
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:53
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
1
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
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Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша

Аланьяспор - Хатайспор: обзор матча 15 сентября 2024

Аланьяспор
15.09.2024, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
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Хатайспор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аланьяспор - Хатайспор
Матч завершен
87'
Замена
Дженгиз Демир ️️️️➡️️ Кемаль Сертел
87'
Замена
Фуншо Бамгбойе ️️️️➡️️ Ригоберто Ривас
Замена
Рони Лопеш ️️️️➡️️ Юсуф Эздемир
79'
Замена
Nicolas Janvier ️️️️➡️️ Гай Макута
79'
77'
Замена
Билал Бутобба ️️️️➡️️ Жоэльсон Фернандеш
75'
Желтая карточка
Массанга Матондо
Замена
Серхио Кордова ️️️️➡️️ Хван У-Джо
61'
Замена
Сердар Дурсун ️️️️➡️️ Эфеджан Караджа
61'
59'
Замена
Венсан Абубакар ️️️️➡️️ Карлос Страндберг
Желтая карточка
Нуну Лима
38'
Желтая карточка
Гай Макута
28'
Желтая карточка
Юре Балковец
20'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
27
Лойде Аугушту
ПАЗ
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
42
Гай Макута
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
17
Ламин Диак
ОП
8
Массанга Матондо
ОП
2
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
5
Геркем Саглам
АП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
77
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Аланьяспор
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
22
Bera Ceken
ЦФ
17
Nicolas Janvier
ЦФ
9
Серхио Кордова
ЦФ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
7
Фуншо Бамгбойе
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
4-3-1-2
1
Ташкыран
3
Лима
29
Балковец
5
Алити
94
Хадергьонай
25
Ричард
88
Эздемир
27
Аугушту
42
Макута
7
Караджа
16
У-Джо
3-2-1-3-1
1
Кардешлер
4
Кальво
3
Килама
88
Сертел
17
Диак
8
Матондо
2
Черекчи
10
Страндберг
5
Саглам
99
Ривас
77
Фернандеш
88
Эздемир
11
Лопеш
11
Лопеш
88
Эздемир
42
Макута
17
17
42
Макута
16
У-Джо
9
Кордова
9
Кордова
16
У-Джо
7
Караджа
10
Дурсун
10
Дурсун
7
Караджа
88
Сертел
27
Демир
27
Демир
88
Сертел
77
Фернандеш
98
Бутобба
98
Бутобба
77
Фернандеш
99
Ривас
7
Бамгбойе
7
Бамгбойе
99
Ривас
10
Страндберг
9
Абубакар
9
Абубакар
10
Страндберг
Остались в запасе
Аланьяспор
Хатайспор
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
14
Руй Педру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
21
Булутхан Булут
ЦП
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
14
Руй Педру
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Аланьяспор - Хатайспор
3
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
16
Офсайды
2
2
Количество передач
501
364
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.75
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Информация о матче
Главный судья:
Ozan Ergun, Türkiye
Стадион:
Bahcesehir Okullari Stadium, Alanya
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
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Гезтепе
- : -
05.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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