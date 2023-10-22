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Галатасарай
Газиантеп
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Газиантеп» – «Трабзонспор»: прогноз на матч 6-го тура Суперлиги – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:14
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Газиантеп»: прогноз на матч 3-го тура Суперлиги Турции – 17 сентября 2024
16 сентября, 10:37
0
«Газиантеп» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2024
11 марта, 10:06
0
Израильские футболисты «Антальяспора» отказались играть из-за минуты молчания в память о палестинцах
22 октября 2023, 09:06
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Галатасарай
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
0 : 0
23.09.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
0 : 1
18.08.2024
Самсунспор

Галатасарай - Газиантеп: обзор матча 17 сентября 2024

Галатасарай
17.09.2024, вторник, 20:00
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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Газиантеп
11' Б. Йилмаз
26' Ю. Акгюн
76' М. Батшуайи
81' Ф. Соялп
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Галатасарай - Газиантеп
Матч завершен
86'
Замена
Ogun Ozcicek ️️️️➡️️ Деян Сореску
81'
ГОЛ! 3:1! Фуркан Соялп
Пас отдал I. Karakas
79'
Замена
Фуркан Соялп ️️️️➡️️ Александру Максим
Замена
Виктор Нельссон ️️️️➡️️ Дэвинсон Санчес
77'
Замена
Элиас Йелерт ️️️️➡️️ Каан Айхан
77'
ГОЛ! 3:0! Миши Батшуайи
Пас отдал Барыш Йилмаз
76'
74'
Желтая карточка
Каспер Козловски
Замена
Керем Демирбай ️️️️➡️️ Дрис Мертенс
72'
Замена
Юсуф Демир ️️️️➡️️ Юнус Акгюн
72'
70'
Замена
I. Karakas ️️️️➡️️ Кенан Кодро
46'
Замена
Салем М'Баката ️️️️➡️️ Эмре Ташдемир
46'
Замена
Cyril Mandouki ️️️️➡️️ Мирза Джихан
Желтая карточка
Каан Айхан
36'
ГОЛ! 2:0! Юнус Акгюн
Пас отдал Миши Батшуайи
26'
ГОЛ! 1:0! Барыш Йилмаз
Пас отдал Дрис Мертенс
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Газиантеп
1
Сократис Диудис
ВР
36
Бруно Виана
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
3
Эмре Ташдемир
ЦЗ
13
Энрик Саборит
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
44
Александру Максим
(К) ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
17
Мирза Джихан
ЛВ
18
Деян Сореску
ПВ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
8
Керем Демирбай
ЦП
33
Gokdeniz Gurpuz
ЦП
30
Юсуф Демир
ЦФ
68
Recep Yalın Dilek
ЦФ
Газиантеп
71
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
22
Салем М'Баката
ПЗ
87
Eren Cakir
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Ogun Ozcicek
ЦП
14
Cyril Mandouki
ЦП
16
Ali Mevran Ablak
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
20
Сара
11
Акгюн
18
Кутлу
53
Йилмаз
10
Мертенс
44
Батшуайи
3-2-2-2-1
1
Диудис
5
Эрсой
3
Ташдемир
13
Саборит
27
Артан
36
Виана
44
Максим
10
Козловски
18
Сореску
17
Джихан
19
Кодро
6
Санчес
25
Нельссон
25
Нельссон
6
Санчес
23
Айхан
24
Йелерт
24
Йелерт
23
Айхан
10
Мертенс
8
Демирбай
8
Демирбай
10
Мертенс
11
Акгюн
30
Демир
30
Демир
11
Акгюн
3
Ташдемир
22
М'Баката
22
М'Баката
3
Ташдемир
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
18
Сореску
25
25
18
Сореску
17
Джихан
14
14
17
Джихан
19
Кодро
23
23
19
Кодро
Остались в запасе
Галатасарай
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
33
Gokdeniz Gurpuz
ЦП
68
Recep Yalın Dilek
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
71
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
87
Eren Cakir
ЦП
16
Ali Mevran Ablak
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
33
Gokdeniz Gurpuz
ЦП
68
Recep Yalın Dilek
ЦФ
Остались в запасе
71
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
87
Eren Cakir
ЦП
16
Ali Mevran Ablak
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Галатасарай - Газиантеп
1
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
11
6
Офсайды
1
4
Количество передач
551
335
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.62
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Cihan Aydin, Türkiye
Стадион:
Рамс Парк
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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