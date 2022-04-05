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Аланьяспор
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1
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30 августа, 19:50
0
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
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0
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1
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
7 июня, 14:46
1
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:53
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
1
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
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4 : 3
28.09.2024
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Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
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Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
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Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
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Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
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4 : 3
28.09.2024
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Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
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Гезтепе
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17.08.2024
Фенербахче

Аланьяспор - Гезтепе: обзор матча 23 августа 2024

Аланьяспор
23.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Гезтепе
48' Ю. Эздемир
45' H.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аланьяспор - Гезтепе
Матч завершен
Замена
Nicolas Janvier ️️️️➡️️ Эфеджан Караджа
87'
Замена
Нуну Лима ️️️️➡️️ Фуркан Байир
81'
79'
Замена
Таха Альтикардес ️️️️➡️️ Корай Гюнтер
79'
Замена
Kuryu Matsuki ️️️️➡️️ Isaac Solet
62'
Желтая карточка
Малком Бокеле
59'
Замена
Малком Бокеле ️️️️➡️️ Новатус Мироши
59'
Замена
Жуан ️️️️➡️️ Kubilay Kanatsızkuş
Замена
Сердар Дурсун ️️️️➡️️ Рони Лопеш
57'
ГОЛ! 1:1! Юсуф Эздемир
Пас отдал Гай Макута
48'
45'
ГОЛ! 0:1! Héliton
Желтая карточка
Эфеджан Караджа
38'
24'
Желтая карточка
Корай Гюнтер
20'
Замена
Доган Эрдоган ️️️️➡️️ Давид Тижанич
17'
Желтая карточка
Isaac Solet
11'
Желтая карточка
Давид Тижанич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Фуркан Байир
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
42
Гай Макута
ЦП
11
Рони Лопеш
ПВ
9
Серхио Кордова
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Гезтепе
97
Матеуш Лиш
(К) ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
5
Héliton
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
24
Лассе Нильсен
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
94
Isaac Solet
ЦП
16
Anthony Junior Dennis
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
9
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
79
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
17
Nicolas Janvier
ЦФ
10
Сердар Дурсун
ЦФ
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Гезтепе
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
8
Ahmed Ildiz
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Kuryu Matsuki
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Жуан
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Ташкыран
4
Байир
29
Балковец
5
Алити
94
Хадергьонай
25
Ричард
88
Эздемир
42
Макута
11
Лопеш
7
Караджа
9
Кордова
4-1-2-1-2
97
Лиш
5
22
Гюнтер
24
Нильсен
66
20
Мироши
94
16
43
Тижанич
79
Ромуло
9
4
Байир
3
Лима
3
Лима
4
Байир
7
Караджа
17
17
7
Караджа
11
Лопеш
10
Дурсун
10
Дурсун
11
Лопеш
22
Гюнтер
4
Альтикардес
4
Альтикардес
22
Гюнтер
20
Мироши
26
Бокеле
26
Бокеле
20
Мироши
43
Тижанич
21
Эрдоган
21
Эрдоган
43
Тижанич
94
7
7
94
9
11
Жуан
11
Жуан
9
Остались в запасе
Аланьяспор
Гезтепе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
8
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Mert Furkan Bayram
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
33
Исмаил Зехир
ЦП
21
Булутхан Булут
ЦП
22
Bera Ceken
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
Остались в запасе
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
8
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Аланьяспор - Гезтепе
1
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
23
Офсайды
3
3
Количество передач
508
236
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.47
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Muhammetali Metoglu, Turkey
Стадион:
Bahcesehir Okullari Stadium, Alanya
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- : -
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- : -
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- : -
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
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- : -
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