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Антальяспор
Хатайспор
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
18 августа, 20:35
0
ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду
13 августа, 17:25
1
Агент – о срыве перехода Уткина в «Хатайспор»: «Они опозорили нас перед всей Россией»
13 сентября, 14:58
8
Уткин близок к аренде в турецкий клуб
7 сентября, 09:09
1
«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
9 августа, 19:39
0
«Галатасарай» – «Хатайспор»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 9 августа
9 августа, 09:31
0
«Бешикташ» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 11:14
0
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Последние матчи
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Антальяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша

Антальяспор - Хатайспор: обзор матча 25 августа 2024

Антальяспор
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 2
Матч завершен
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Хатайспор
60' Талиссон
66' М. Дженепо
90+4' Б. Самудио (П)
26' К. Страндберг (П)
32' К. Страндберг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Антальяспор - Хатайспор
Матч завершен
Замена
Бахадыр Эзтюрк ️️️️➡️️ Мусса Дженепо
90' +5
Замена
Efecan Gülerce ️️️️➡️️ Эрдаль Ракип
90' +5
ГОЛ с пенальти! 3:2! Брайан Самудио
90' +4
90' +2
Желтая карточка
Армин Ходжич
90' +2
Желтая карточка
Бурак Йылмаз
87'
Замена
Армин Ходжич ️️️️➡️️ Фуншо Бамгбойе
87'
Замена
Керим Алиджи ️️️️➡️️ Камил Ахмет Черекчи
76'
Желтая карточка
Камил Ахмет Черекчи
Желтая карточка
Jakub Kałuziński
73'
72'
Замена
Ригоберто Ривас ️️️️➡️️ Жоэльсон Фернандеш
ГОЛ! 2:2! Мусса Дженепо
Пас отдал Jakub Kałuziński
66'
Желтая карточка
Амар Гершалиу
65'
Желтая карточка
Талиссон
64'
ГОЛ! 1:2! Талиссон
Пас отдал Jakub Kałuziński
60'
Желтая карточка
Сандер ван де Стрек
56'
55'
Замена
Дженгиз Демир ️️️️➡️️ Абдулкадир Пармак
51'
Красная карточка
Гай-Марселен Килама
47'
Желтая карточка
Кемаль Сертел
Замена
Сандер ван де Стрек ️️️️➡️️ Сонер Дикмен
46'
35'
Желтая карточка
Абдулкадир Пармак
32'
ГОЛ! 0:2! Карлос Страндберг
Пас отдал Жоэльсон Фернандеш
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Карлос Страндберг
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
13
Кенан Пирич
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
20
Emre Uzun
ЦП
5
Сонер Дикмен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
(К) ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
81
Брайан Самудио
ЛВ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
8
Массанга Матондо
ОП
17
Ламин Диак
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
2
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
7
Фуншо Бамгбойе
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
77
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
34
Догукан Эзкан
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
3
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
44
Efecan Gülerce
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
18
Jakub Kałuziński
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
18
Армин Ходжич
ЦП
5
Геркем Саглам
АП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
3-4-3
13
Пирич
2
Талиссон
4
Гершалиу
27
Йылмаз
20
6
Ракип
91
5
Дикмен
81
Самудио
8
Сафури
12
Дженепо
3-2-2-2-1
1
Кардешлер
15
Йылмаз
88
Сертел
3
Килама
8
Матондо
17
Диак
6
Пармак
2
Черекчи
10
Страндберг
7
Бамгбойе
77
Фернандеш
12
Дженепо
3
Эзтюрк
3
Эзтюрк
12
Дженепо
6
Ракип
44
44
6
Ракип
5
Дикмен
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
5
Дикмен
6
Пармак
27
Демир
27
Демир
6
Пармак
2
Черекчи
22
Алиджи
22
Алиджи
2
Черекчи
7
Бамгбойе
18
Ходжич
18
Ходжич
7
Бамгбойе
77
Фернандеш
99
Ривас
99
Ривас
77
Фернандеш
Остались в запасе
Антальяспор
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
34
Догукан Эзкан
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
18
Jakub Kałuziński
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
5
Геркем Саглам
АП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
34
Догукан Эзкан
ВР
72
Harun Toprak
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
18
Jakub Kałuziński
ЦП
9
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
5
Геркем Саглам
АП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Антальяспор - Хатайспор
4
1
5
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
10
2
Нарушения
16
19
Офсайды
1
3
Количество передач
389
242
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.38
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Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан (Сакарья)
Стадион:
Antalya Stadium, Antalya
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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