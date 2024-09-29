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Адана Демирспор
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0
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0
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14 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
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0
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9 сентября, 12:21
0
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
21 августа, 17:05
5
«Галатасарай» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Галатасарай» – «Ризеспор»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 14 сентября 2024
13 сентября, 14:04
0
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
3 июля, 20:08
0
«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:51
0
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3 : 1
29.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
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Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
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5 : 0
14.09.2024
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Ризеспор
0 : 1
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Касымпаша
Турция. Суперлига, 3 тур
Ризеспор
0 : 5
25.08.2024
Фенербахче

Адана Демирспор - Ризеспор: обзор матча 17 августа 2024

Адана Демирспор
17.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Ризеспор
90+8' Ю. Бараши (П)
74' А. Соу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Адана Демирспор - Ризеспор
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 1:1! Юсуф Бараши
90' +8
Желтая карточка
Семих Гюлер
90' +4
90' +1
Замена
Мартин Минчев ️️️️➡️️ Давид Акинтола
90' +1
Замена
Seyfettin Anil Yasar ️️️️➡️️ Ибрахим Олавоин
Замена
Ali Yavuz Kol ️️️️➡️️ Эдуар Мишу
82'
Замена
Bunyamin Balat ️️️️➡️️ Юсуф Сари
76'
Замена
Abdulsamet Burak ️️️️➡️️ Йован Манев
76'
74'
ГОЛ! 0:1! Али Соу
Пас отдал Таха Шахин
Замена
Абат Аимбетов ️️️️➡️️ Хосе Родригес
67'
64'
Замена
Амир Хаджиахметович ️️️️➡️️ Дал Варесанович
Желтая карточка
Юсуф Сари
53'
Замена
Набиль Алиуи ️️️️➡️️ Tayfun Aydoğan
46'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
15
Йован Манев
ЦЗ
4
Милад Мохаммади
ЦЗ
5
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
58
Maestro
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Ризеспор
53
Гекхан Аккан
(К) ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
28
Давид Акинтола
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
6
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
77
Алтин Зекири
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
23
Abdulsamet Burak
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
10
Набиль Алиуи
ЛВ
80
Ali Yavuz Kol
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Ризеспор
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
90
Мартин Минчев
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
21
Óscar Pinchi
ЦФ
4-4-1-1
27
15
Манев
5
Гравийон
4
Гюлер
4
Мохаммади
6
Родригес
58
8
7
Сари
20
Мишу
11
Бараши
3-1-3-2-1
53
Аккан
2
Аликулов
4
Мокши
5
Хойер
37
Шахин
28
Акинтола
10
Олавоин
6
Папаниколау
8
Варесанович
77
Зекири
9
Соу
15
Манев
23
23
15
Манев
7
Сари
21
21
7
Сари
8
10
Алиуи
10
Алиуи
8
20
Мишу
80
80
20
Мишу
6
Родригес
17
Аимбетов
17
Аимбетов
6
Родригес
10
Олавоин
16
16
10
Олавоин
28
Акинтола
90
Минчев
90
Минчев
28
Акинтола
8
Варесанович
20
Хаджиахметович
20
Хаджиахметович
8
Варесанович
Остались в запасе
Адана Демирспор
Ризеспор
39
Ведат Каракуш
ВР
22
Aksel Aktas
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
93
Breyton Fougeu
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
21
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
22
Aksel Aktas
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
93
Breyton Fougeu
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Остались в запасе
1
Tarik Ãetin
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
21
Óscar Pinchi
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Адана Демирспор - Ризеспор
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
14
16
Офсайды
0
5
Количество передач
405
353
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.42
1.43
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Информация о матче
Главный судья:
Cihan Aydin, Turkey
Стадион:
New Adana Stadium, Adana
Турция. Суперлига
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- : -
04.10.2024
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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