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0
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0
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0
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5 : 0
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Ризеспор
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Сент Патрикс

Ризеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 12 августа 2024

Ризеспор
12.08.2024, понедельник, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Истанбул Башакшехир
39' Ж. Фигейредо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ризеспор - Истанбул Башакшехир
Матч завершен
Замена
Митхат Пала ️️️️➡️️ Ибрахим Олавоин
90' +2
82'
Желтая карточка
Оливье Кеман
78'
Замена
Кшиштоф Пентек ️️️️➡️️ Филипп Кени
78'
Замена
Дениз Тюрук ️️️️➡️️ Жоао Фигейредо
75'
Желтая карточка
Давидсон
Замена
Halil Ibrahim Pehlivan ️️️️➡️️ Али Соу
71'
Замена
Мартин Минчев ️️️️➡️️ Алтин Зекири
71'
Замена
Амир Хаджиахметович ️️️️➡️️ Дал Варесанович
64'
57'
Замена
Онур Эргюн ️️️️➡️️ Берат Эздемир
46'
Замена
Давидсон ️️️️➡️️ Сердар Гюрлер
39'
ГОЛ! 0:1! Жоао Фигейредо
Пас отдал Филипп Кени
29'
Замена
Hamza Güreler ️️️️➡️️ Жером Опоку
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
53
Гекхан Аккан
(К) ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
6
Яннис Папаниколау
ЦП
28
Давид Акинтола
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
77
Алтин Зекири
ЛВ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
5
Лео Дуарте
(К) ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
2
Берат Эздемир
ОП
10
Беркай Озкан
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
11
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Ризеспор
1
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
20
Амир Хаджиахметович
ЦП
90
Мартин Минчев
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
15
Hamza Güreler
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
91
Давидсон
ЦП
14
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Дениз Тюрук
ЦП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-1-3-2-1
53
Аккан
5
Хойер
4
Мокши
2
Аликулов
37
Шахин
10
Олавоин
6
Папаниколау
28
Акинтола
77
Зекири
8
Варесанович
9
Соу
4-1-3-2
16
Зенгезер
6
Лима
27
Ба
3
Опоку
5
Дуарте
2
Эздемир
10
Озкан
8
Кеман
7
Гюрлер
11
Кени
25
Фигейредо
9
Соу
3
3
9
Соу
10
Олавоин
54
Пала
54
Пала
10
Олавоин
8
Варесанович
20
Хаджиахметович
20
Хаджиахметович
8
Варесанович
77
Зекири
90
Минчев
90
Минчев
77
Зекири
3
Опоку
15
15
3
Опоку
2
Эздемир
4
Эргюн
4
Эргюн
2
Эздемир
7
Гюрлер
91
Давидсон
91
Давидсон
7
Гюрлер
25
Фигейредо
23
Тюрук
23
Тюрук
25
Фигейредо
11
Кени
9
Пентек
9
Пентек
11
Кени
Остались в запасе
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
1
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
14
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
1
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
16
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
17
Emrecan Bulut
ЦФ
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
70
Бурак Сефа Кавраз
ПЗ
14
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Ризеспор - Истанбул Башакшехир
2
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
14
14
Количество передач
421
306
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.28
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Caykur Didi Stadium, Rize
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
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- : -
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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- : -
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Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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Турция. Суперлига, 8 тур
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- : -
05.10.2024
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