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Самсунспор
Бешикташ
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
«Самсунспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024
11 августа, 20:35
0
Дуглас Коста посмотрел матч турецкой команды и отказался туда переходить
22 января, 12:47
1
Экс-тренер «Локомотива» возглавил последнюю команду турецкой Суперлиги
11 октября 2023, 23:26
2
Турецкий клуб намерен заполучить Халка
10 июля 2023, 10:44
0
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
24 декабря 2016, 12:14
8
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
30 сентября, 18:50
0
«Кайсериспор» – «Бешикташ»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 30 сентября 2024
29 сентября, 11:50
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Аякс» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Аякс» – «Бешикташ»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 09:54
0
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Последние матчи
Все
Самсунспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
0 : 1
22.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Самсунспор
2 : 0
18.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Кайсериспор
0 : 3
30.09.2024
Бешикташ
Лига Европы, 1 тур
Аякс
4 : 0
26.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
1 : 1
15.09.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор

Самсунспор - Бешикташ: обзор матча 11 августа 2024

Самсунспор
11.08.2024, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бешикташ
31' Рафа
36' Г. Паулиста
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Самсунспор - Бешикташ
Матч завершен
89'
Замена
Онур Булут ️️️️➡️️ Милот Рашица
79'
Замена
Джексон Мюлека ️️️️➡️️ Чиро Иммобиле
78'
Замена
Эмирхан Топджу ️️️️➡️️ Рафа
Замена
Эркан Кара ️️️️➡️️ Мариус
74'
Замена
Сонер Айдогду ️️️️➡️️ Карло Хольс
74'
71'
Замена
Жан Онана ️️️️➡️️ Семих Кылыксой
Замена
Gaëtan Laura ️️️️➡️️ Арбнор Муджа
62'
Замена
Ландри Димата ️️️️➡️️ Кингсли Шиндлер
62'
46'
Замена
Неджип Уйсал ️️️️➡️️ Габриэль Паулиста
Желтая карточка
Рик ван Дронгелен
45' +2
36'
ГОЛ! 0:2! Габриэль Паулиста
Пас отдал Артур Масуаку
31'
ГОЛ! 0:1! Рафа
Пас отдал Семих Кылыксой
Желтая карточка
Арбнор Муджа
21'
17'
Желтая карточка
Артур Масуаку
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
1
Окан Кочук
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
4
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
17
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Мариус
ЦФ
6
Y. Ait Bennasser
ЦФ
21
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Омар Колли
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Аль Мусрати
ЦП
2
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
27
Рафа
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
14
Ландри Димата
ЦФ
29
Эркан Кара
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
71
Жан Онана
ОП
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
4
Онур Булут
ПП
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
18
Джексон Мюлека
ЦФ
4-1-1-3
1
Кочук
16
Бола
17
Шиндлер
4
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
7
Муджа
21
Хольс
6
9
Мариус
3-3-1-3
34
Гюнок
15
Колли
3
Паулиста
26
Масуаку
6
Мусрати
2
Свенссон
83
Фернандеш
7
Рашица
9
Кылыксой
17
Иммобиле
27
Рафа
7
Муджа
27
27
7
Муджа
21
Хольс
8
Айдогду
8
Айдогду
21
Хольс
17
Шиндлер
14
Димата
14
Димата
17
Шиндлер
9
Мариус
29
Кара
29
Кара
9
Мариус
27
Рафа
53
Топджу
53
Топджу
27
Рафа
9
Кылыксой
71
Онана
71
Онана
9
Кылыксой
3
Паулиста
20
Уйсал
20
Уйсал
3
Паулиста
7
Рашица
4
Булут
4
Булут
7
Рашица
17
Иммобиле
18
Мюлека
18
Мюлека
17
Иммобиле
Остались в запасе
Самсунспор
Бешикташ
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
72
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
20
Muhammet Ali Özbaskıcı
ЦП
5
Celil Yüksel
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
8
Салих Учан
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
91
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
23
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Самсунспор - Бешикташ
2
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
10
Офсайды
3
0
Количество передач
445
335
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.51
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ali Sansalan, Turkey
Стадион:
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, Samsun
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
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