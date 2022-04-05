«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024

«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября

Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча