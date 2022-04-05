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Антальяспор
Гезтепе
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
18 августа, 20:35
0
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024
18 августа, 20:35
0
ЦСКА отдал Гайча в пятую аренду
13 августа, 17:25
1
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
17
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Последние матчи
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Антальяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.09.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
2 : 2
17.08.2024
Фенербахче

Антальяспор - Гезтепе: обзор матча 10 августа 2024

Антальяспор
10.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Гезтепе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Антальяспор - Гезтепе
Матч завершен
Замена
Эмреджан Узунхан ️️️️➡️️ Вейсел Сары
85'
Желтая карточка
Эрдоган Йесилюрт
84'
82'
Замена
Исмаил Кейбаши ️️️️➡️️ Djalma da Silva
Замена
Jakub Kałuziński ️️️️➡️️ Эрдаль Ракип
72'
68'
Замена
Таха Альтикардес ️️️️➡️️ Корай Гюнтер
68'
Замена
Лассе Нильсен ️️️️➡️️ Назим Сангаре
64'
Замена
Давид Тижанич ️️️️➡️️ Ялчин Каян
64'
Замена
Доган Эрдоган ️️️️➡️️ Isaac Solet
Замена
Брайан Самудио ️️️️➡️️ Сэм Ларссон
64'
Замена
Emre Uzun ️️️️➡️️ Сандер ван де Стрек
63'
Желтая карточка
Эрдаль Ракип
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
13
Кенан Пирич
ВР
11
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
5
Сонер Дикмен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
12
Мусса Дженепо
ЛВ
10
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Гезтепе
5
Héliton
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
10
Ялчин Каян
(К) ЦП
16
Anthony Junior Dennis
ЦП
94
Isaac Solet
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
79
Ромуло
ЦФ
9
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Антальяспор
34
Догукан Эзкан
ВР
21
Абдуллах Йигитер
ВР
14
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
18
Jakub Kałuziński
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
81
Брайан Самудио
ЛВ
29
Mehmet İlhan
ЦФ
Гезтепе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
24
Лассе Нильсен
ЦЗ
8
Ahmed Ildiz
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
19
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
4-3-1-2
13
Пирич
11
Вурал
89
Сары
4
Гершалиу
2
Талиссон
5
Дикмен
6
Ракип
22
ван де Стрек
12
Дженепо
17
Йесилюрт
10
Ларссон
4-1-3-3
22
Гюнтер
30
Сангаре
66
5
20
Мироши
10
Каян
16
94
9
79
Ромуло
1
89
Сары
14
Узунхан
14
Узунхан
89
Сары
6
Ракип
18
18
6
Ракип
22
ван де Стрек
20
20
22
ван де Стрек
10
Ларссон
81
Самудио
81
Самудио
10
Ларссон
66
12
Кейбаши
12
Кейбаши
66
22
Гюнтер
4
Альтикардес
4
Альтикардес
22
Гюнтер
30
Сангаре
24
Нильсен
24
Нильсен
30
Сангаре
94
21
Эрдоган
21
Эрдоган
94
10
Каян
43
Тижанич
43
Тижанич
10
Каян
Остались в запасе
Антальяспор
Гезтепе
34
Догукан Эзкан
ВР
21
Абдуллах Йигитер
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
29
Mehmet İlhan
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
8
Ahmed Ildiz
ЦП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
19
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Остались в запасе
34
Догукан Эзкан
ВР
21
Абдуллах Йигитер
ВР
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
91
Burak Ingenc
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
29
Mehmet İlhan
ЦФ
Остались в запасе
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
8
Ahmed Ildiz
ЦП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
19
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Статистика матча Антальяспор - Гезтепе
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
8
21
Офсайды
3
3
Количество передач
383
213
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
67
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.73
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Antalya Stadium, Antalya
Турция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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