«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024