25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
Энцо Зидан перешел в «Авеш»