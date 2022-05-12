«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат