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Янг Бойз
Серветт
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября
16 сентября, 12:34
0
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября
16 сентября, 12:34
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
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Последние матчи
Все
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
Лига чемпионов, 4 раунд
Галатасарай
0 : 1
27.08.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт

Янг Бойз - Серветт: обзор матча 15 декабря 2024

Янг Бойз
15.12.2024, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 18 тур
- : -
Не начался
Серветт
Матч
Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Янг Бойз - Серветт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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0
Офсайды
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
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