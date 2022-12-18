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Лугано
Лозанна-Спорт
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
0
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
20 февраля 2022, 00:09
6
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
6 мая 2021, 16:36
0
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
21 августа 2019, 14:23
11
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
16 июля 2019, 10:07
6
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Последние матчи
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Лугано
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
5 : 1
29.08.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 0
11.08.2024
Лозанна-Спорт

Лугано - Лозанна-Спорт: обзор матча 15 декабря 2024

Лугано
15.12.2024, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
- : -
Не начался
Лозанна-Спорт
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Статистика матча Лугано - Лозанна-Спорт
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
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