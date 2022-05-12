Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат