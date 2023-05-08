«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат