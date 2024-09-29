«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024