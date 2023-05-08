«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли