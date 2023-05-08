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Серветт
Цюрих
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
Все
Серветт
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих

Серветт - Цюрих: обзор матча 09 ноября 2024

Серветт
09.11.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
- : -
Не начался
Цюрих
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Серветт - Цюрих
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
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