«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
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Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли