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Цюрих
Сьон
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
27 сентября, 18:00
2
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
24 сентября, 00:48
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
19 сентября, 17:48
4
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
27 сентября, 18:00
2
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
24 сентября, 00:48
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
19 сентября, 17:48
4
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Цюрих
Сьон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур

Цюрих - Сьон: обзор матча 29 сентября 2024

Цюрих
29.09.2024, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Матч завершен
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Сьон
17' M. Gómez
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цюрих - Сьон
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Ное Соу
Замена
Армстронг Око-Флекс ️️️️➡️️ Мунир Шуиар
85'
Замена
Nevio Di Giusto ️️️️➡️️ Антонио Маркезано
85'
80'
Замена
Cristian Souza ️️️️➡️️ Ylyas Chouaref
Замена
Nemanja Tošić ️️️️➡️️ Calixte Ligue
78'
66'
Замена
Деян Джокич ️️️️➡️️ Антон Миранчук
Замена
Ифаньи Мэттью ️️️️➡️️ Бледиан Красники
66'
56'
Замена
Маркиньос Сиприано ️️️️➡️️ Nias Hefti
56'
Замена
Theo Bouchlarhem ️️️️➡️️ Théo Berdayes
54'
Желтая карточка
Балтасар
Замена
Umeh Emmanuel ️️️️➡️️ Даниэль Барни
46'
Желтая карточка
Мунир Шуиар
23'
ГОЛ! 1:0! Mariano Gómez
Пас отдал Мунир Шуиар
17'
Желтая карточка
Даниэль Барни
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
24
Никола Катич
ЦЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
10
Антонио Маркезано
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
18
Даниэль Барни
ЛВ
23
Мунир Шуиар
ЛВ
8
Самуэль Балле
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
20
Nias Hefti
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
(К) ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
88
Ali Kabacalman
ЦП
8
Балтасар
ЦП
10
Антон Миранчук
АП
9
Деян Соргич
ЦФ
29
Théo Berdayes
ЦФ
7
Ylyas Chouaref
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
36
Daniel Denoon
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
14
Nevio Di Giusto
ЦП
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
3
Nemanja Tošić
ЦФ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
Сьон
1
Хайнц Линднер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
4
Gora Diouf
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Jan Kronig
ЦЗ
11
Theo Bouchlarhem
ЦП
52
Cristian Souza
ЦП
99
Mohssine Bourika
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
3-2-3-2
25
Брехнер
31
Криезиу
24
Катич
5
10
Маркезано
17
Конде
23
Шуиар
7
Красники
8
Балле
20
18
Барни
4-2-1-3
16
Фаюлу
14
Лаванчи
20
2
Шмид
5
Соу
88
8
Балтасар
10
Миранчук
7
29
9
Соргич
7
Красники
12
Мэттью
12
Мэттью
7
Красники
10
Маркезано
14
14
10
Маркезано
23
Шуиар
22
Око-Флекс
22
Око-Флекс
23
Шуиар
20
3
3
20
18
Барни
21
21
18
Барни
20
6
Сиприано
6
Сиприано
20
29
11
11
29
7
52
52
7
10
Миранчук
19
Джокич
19
Джокич
10
Миранчук
Остались в запасе
Цюрих
Сьон
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
36
Daniel Denoon
ЦЗ
11
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
1
Хайнц Линднер
ВР
4
Gora Diouf
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Jan Kronig
ЦЗ
99
Mohssine Bourika
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
36
Daniel Denoon
ЦЗ
11
Джонатан Окита
ПВ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
4
Gora Diouf
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Jan Kronig
ЦЗ
99
Mohssine Bourika
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Цюрих - Сьон
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
376
433
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
2
4
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Информация о матче
Главный судья:
Anojen Kanagasingam, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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