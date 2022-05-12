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Янг Бойз
Грассхоппер
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября
16 сентября, 12:34
0
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября
16 сентября, 12:34
0
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
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Янг Бойз
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
Лига чемпионов, 4 раунд
Галатасарай
0 : 1
27.08.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер

Янг Бойз - Грассхоппер: обзор матча 28 сентября 2024

Янг Бойз
28.09.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Матч завершен
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Грассхоппер
4' Г. Моранди
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Янг Бойз - Грассхоппер
Матч завершен
85'
Замена
Адама Боянг ️️️️➡️️ Young-Jun Lee
85'
Замена
Nikolas Muci ️️️️➡️️ Мэтью Шоньер
74'
Замена
Паскаль Шурпф ️️️️➡️️ Сонни Киттель
72'
Желтая карточка
Young-Jun Lee
Замена
Танги Зукру ️️️️➡️️ Лорис Бенито
72'
Замена
Седрик Иттен ️️️️➡️️ Сильвер Ганвула
71'
Замена
Эбрима Колли ️️️️➡️️ Ален Вирджиниус
71'
46'
Замена
Дирк Абелс ️️️️➡️️ Бенно Шмитц
Замена
Джауэн Хаджам ️️️️➡️️ Абду Конте
46'
Замена
Кастриот Имери ️️️️➡️️ Дариан Малес
46'
32'
Замена
Tim Meyer ️️️️➡️️ Амир Абраши
Желтая карточка
Шейх Ниасс
17'
10'
Желтая карточка
Сонни Киттель
8'
Желтая карточка
Амир Абраши
4'
ГОЛ! 0:1! Гиотто Моранди
Пас отдал Young-Jun Lee
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
26
Давид фон Бальмус
ВР
22
Абду Конте
ЛЗ
23
Лорис Бенито
(К) ЛЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
20
Шейх Ниасс
ЦП
7
Филип Угринич
ЦП
21
Ален Вирджиниус
ЛВ
39
Дариан Малес
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Амир Абраши
(К) ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
19
Мэтью Шоньер
ЦП
18
Young-Jun Lee
ЦФ
10
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
33
Марвин Келлер
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
10
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
8
Лукаш Лакомы
ЦП
11
Эбрима Колли
ЛВ
15
Мешак Элиа
ЦФ
9
Седрик Иттен
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
17
T. Veron
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
25
Адама Боянг
ЦФ
4-2-1-3
26
фон Бальмус
23
Бенито
22
Конте
13
Камара
24
Атекаме
20
Ниасс
7
Угринич
21
Вирджиниус
77
Монтейру
35
Ганвула
39
Малес
4-4-2
71
Хаммел
22
Шмитц
26
Паскочи
15
Секо
16
Перссон
7
Нденг
8
Киттель
19
Шоньер
6
Абраши
10
Моранди
18
22
Конте
3
Хаджам
3
Хаджам
22
Конте
23
Бенито
4
Зукру
4
Зукру
23
Бенито
39
Малес
10
Имери
10
Имери
39
Малес
21
Вирджиниус
11
Колли
11
Колли
21
Вирджиниус
35
Ганвула
9
Иттен
9
Иттен
35
Ганвула
6
Абраши
53
53
6
Абраши
22
Шмитц
2
Абелс
2
Абелс
22
Шмитц
8
Киттель
11
Шурпф
11
Шурпф
8
Киттель
19
Шоньер
9
9
19
Шоньер
18
25
Боянг
25
Боянг
18
Остались в запасе
Янг Бойз
Грассхоппер
33
Марвин Келлер
ВР
30
Сандро Лаупер
ЦП
8
Лукаш Лакомы
ЦП
15
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
17
T. Veron
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
33
Марвин Келлер
ВР
30
Сандро Лаупер
ЦП
8
Лукаш Лакомы
ЦП
15
Мешак Элиа
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
17
T. Veron
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Янг Бойз - Грассхоппер
1
3
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
16
Офсайды
2
3
Количество передач
461
346
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
66
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
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