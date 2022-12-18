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Серветт
Лозанна-Спорт
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
0
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
20 февраля 2022, 00:09
6
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
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0
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1 : 0
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2 : 2
21.09.2024
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Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
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Лозанна-Спорт
1 : 2
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Лозанна-Спорт

Серветт - Лозанна-Спорт: обзор матча 28 сентября 2024

Серветт
28.09.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Матч завершен
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Лозанна-Спорт
32' Д. Кутеса
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Серветт - Лозанна-Спорт
Матч завершен
Желтая карточка
Мирослав Стеванович
90' +1
Замена
Тьемоко Уаттара ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
87'
84'
Замена
Fabricio Oviedo ️️️️➡️️ Фуссейни Диабате
76'
Замена
Симоне Пафунди ️️️️➡️️ Альвин Саншеш
Желтая карточка
Тимоте Конья
75'
62'
Замена
Конрад де ла Фуэнте ️️️️➡️️ T. Okou
Замена
Энцо Кривелли ️️️️➡️️ Mamadou Usman Simbakoli
62'
Замена
Мирослав Стеванович ️️️️➡️️ Юлиан Фон Мос
62'
61'
Замена
Кали Сене ️️️️➡️️ Альбан Айдини
Замена
Антони Барон ️️️️➡️️ Алексис Антунес
54'
46'
Замена
Коба Куандреди ️️️️➡️️ Diogo Mendes
45' +1
Желтая карточка
Raoul Giger
ГОЛ! 1:0! Дерек Кутеса
Пас отдал Алексис Антунес
32'
21'
Желтая карточка
Ное Дюсенн
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
(К) ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лозанна-Спорт
25
Карло Летица
ВР
34
Raoul Giger
ЦЗ
6
Ное Дюсенн
(К) ЦЗ
71
Abdou Karim Sow
ЦЗ
8
Jamie Roche
ЦП
80
Альвин Саншеш
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
21
Diogo Mendes
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
11
Фуссейни Диабате
ЦФ
92
T. Okou
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
34
Loun Srdanovic
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Лозанна-Спорт
14
Кевин Муанга
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
5
Коба Куандреди
ЦП
30
Симоне Пафунди
АП
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
39
Fabricio Oviedo
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Фрик
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
3
Цунемото
28
Дулин
8
Конья
17
Кутеса
10
Антунес
11
Фон Мос
22
3-4-1-2
25
Летица
34
6
Дюсенн
71
80
Саншеш
18
21
8
7
Айдини
92
11
Диабате
10
Антунес
6
Барон
6
Барон
10
Антунес
11
Фон Мос
9
Стеванович
9
Стеванович
11
Фон Мос
17
Кутеса
31
Уаттара
31
Уаттара
17
Кутеса
22
27
Кривелли
27
Кривелли
22
21
5
Куандреди
5
Куандреди
21
80
Саншеш
30
Пафунди
30
Пафунди
80
Саншеш
92
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
92
11
Диабате
39
39
11
Диабате
7
Айдини
9
Сене
9
Сене
7
Айдини
Остались в запасе
Серветт
Лозанна-Спорт
1
Жоэль Малл
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Loun Srdanovic
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
14
Кевин Муанга
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Жоэль Малл
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Loun Srdanovic
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
Остались в запасе
14
Кевин Муанга
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Серветт - Лозанна-Спорт
2
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
380
364
Сейвы
1
4
Точность передач %
68
66
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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