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Лугано
Винтертур
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
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Последние матчи
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Лугано
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
5 : 1
29.08.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
3 : 0
24.08.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур

Лугано - Винтертур: обзор матча 29 сентября 2024

Лугано
29.09.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
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Винтертур
73' Р. Штеффен
81' Р. Штеффен
58' L. Bajrami
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лугано - Винтертур
Матч завершен
88'
Вторая желтая
Granit Lekaj
86'
Замена
Бубакар Фофана ️️️️➡️️ Josias Lukembila
86'
Замена
Christian Gomis ️️️️➡️️ Лука Дзуффи
85'
Желтая карточка
Адриан Дюррер
ГОЛ! 2:1! Ренато Штеффен
Пас отдал Уран Бизлими
81'
76'
Замена
Адриан Дюррер ️️️️➡️️ Musa Araz
76'
Замена
Силван Сидлер ️️️️➡️️ Тобиас Шаттин
ГОЛ! 1:1! Ренато Штеффен
Пас отдал Игнасио Алиседа
73'
Желтая карточка
Антониос Пападопулос
72'
Замена
Ренато Штеффен ️️️️➡️️ Мартим Маркеш
70'
67'
Замена
Antoine Baroan ️️️️➡️️ Labinot Bajrami
Замена
Хишам Маю ️️️️➡️️ Янис Чиминьяни
62'
Замена
Kacper Przybyłko ️️️️➡️️ Daniel Dos Santos Correia
62'
Замена
Мохамед Бельхадж Махмуд ️️️️➡️️ Анто Гргич
61'
Замена
Маттиа Дзанотти ️️️️➡️️ Zachary Brault Guillard
61'
58'
ГОЛ! 0:1! Labinot Bajrami
Пас отдал Базиль Стильхарт
56'
Желтая карточка
Granit Lekaj
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
(К) ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Винтертур
1
Стефанос Капино
ВР
3
Тобиас Шаттин
ЛЗ
23
Granit Lekaj
(К) ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
11
Фабиан Фрай
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
10
Маттео Ди Джусто
АП
84
Labinot Bajrami
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
90
Josias Lukembila
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
18
Хишам Маю
ЦП
7
Роман Мачек
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Винтертур
30
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
6
Ранди Шнайдер
АП
29
Бубакар Фофана
ЛВ
15
Christian Gomis
ЦФ
28
Antoine Baroan
ЦФ
2-2-4-2
1
Сайпи
26
Маркеш
22
Эль-Вафи
6
Пападопулос
20
Думбия
25
Бизлими
2
27
8
Гргич
31
Алиседа
21
Чиминьяни
2-4-1-3
1
Капино
23
3
Шаттин
4
Стильхарт
11
Фрай
16
7
Дзуффи
10
Ди Джусто
90
8
84
2
46
Дзанотти
46
Дзанотти
2
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
21
Чиминьяни
18
Маю
18
Маю
21
Чиминьяни
26
Маркеш
11
Штеффен
11
Штеффен
26
Маркеш
27
93
93
27
3
Шаттин
24
Сидлер
24
Сидлер
3
Шаттин
8
22
Дюррер
22
Дюррер
8
90
29
Фофана
29
Фофана
90
7
Дзуффи
15
15
7
Дзуффи
84
28
28
84
Остались в запасе
Лугано
Винтертур
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
30
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
6
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
7
Роман Мачек
ЦП
Остались в запасе
30
Markus Kuster
ВР
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
6
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Лугано - Винтертур
1
1
2
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
3
12
Офсайды
1
1
Количество передач
631
387
Сейвы
2
5
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
13
3
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Информация о матче
Главный судья:
Desiree Grundbacher, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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