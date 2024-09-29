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Сьон
Лугано
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
27 сентября, 18:00
2
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
24 сентября, 00:48
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
19 сентября, 17:48
4
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
27 сентября, 18:00
2
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
24 сентября, 00:48
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
19 сентября, 17:48
4
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
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0
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
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Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
5 : 1
29.08.2024
Лугано

Сьон - Лугано: обзор матча 22 сентября 2024

Сьон
22.09.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Матч завершен
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Лугано
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сьон - Лугано
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Роман Мачек
Замена
Cristian Souza ️️️️➡️️ Theo Bouchlarhem
73'
69'
Замена
Роман Мачек ️️️️➡️️ Янис Чиминьяни
66'
Желтая карточка
Янис Чиминьяни
61'
Замена
Daniel Dos Santos Correia ️️️️➡️️ Мохамед Бельхадж Махмуд
61'
Замена
Усман Думбия ️️️️➡️️ Маттиа Боттани
Замена
Théo Berdayes ️️️️➡️️ Деян Джокич
60'
Замена
Деян Соргич ️️️️➡️️ Антон Миранчук
60'
49'
Желтая карточка
Албиан Хайдари
36'
Желтая карточка
Анто Гргич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
20
Nias Hefti
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
(К) ЦЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
88
Ali Kabacalman
ЦП
11
Theo Bouchlarhem
ЦП
8
Балтасар
ЦП
10
Антон Миранчук
АП
19
Деян Джокич
ЦФ
7
Ylyas Chouaref
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
10
Маттиа Боттани
(К) ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Сьон
1
Хайнц Линднер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Jan Kronig
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
52
Cristian Souza
ЦП
29
Théo Berdayes
ЦФ
9
Деян Соргич
ЦФ
99
Mohssine Bourika
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
28
Yannis Ryter
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
7
Роман Мачек
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
4-3-1-2
16
Фаюлу
20
2
Шмид
5
Соу
14
Лаванчи
88
11
8
Балтасар
10
Миранчук
7
19
Джокич
3-2-2-2-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
5
Хайдари
26
Маркеш
29
Бельхадж Махмуд
6
Пападопулос
25
Бизлими
8
Гргич
21
Чиминьяни
31
Алиседа
10
Боттани
11
52
52
11
19
Джокич
29
29
19
Джокич
10
Миранчук
9
Соргич
9
Соргич
10
Миранчук
10
Боттани
20
Думбия
20
Думбия
10
Боттани
29
Бельхадж Махмуд
27
27
29
Бельхадж Махмуд
21
Чиминьяни
7
Мачек
7
Мачек
21
Чиминьяни
Остались в запасе
Сьон
Лугано
1
Хайнц Линднер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Jan Kronig
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
99
Mohssine Bourika
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
58
Себастьян Осигве
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Jan Kronig
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
99
Mohssine Bourika
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
28
Yannis Ryter
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Сьон - Лугано
4
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
14
Количество передач
312
660
Сейвы
0
1
Точность передач %
79
89
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Tourbillon, Sion
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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