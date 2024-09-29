«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии

Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии

В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку