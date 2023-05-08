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Базель
Цюрих
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа, 16:32
1
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
12 июля, 20:44
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа, 16:32
1
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
12 июля, 20:44
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
6 января, 23:52
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
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1 : 0
29.09.2024
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Цюрих
1 : 0
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
0 : 6
11.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 6 тур
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01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
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15.08.2024
Цюрих

Базель - Цюрих: обзор матча 21 сентября 2024

Базель
21.09.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Матч завершен
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Цюрих
31' М. Шуиар
55' Х. Хосе Переа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Базель - Цюрих
Матч завершен
Вторая желтая
Ромарио Бару
86'
83'
Желтая карточка
Mariano Gómez
Желтая карточка
Ромарио Бару
77'
Замена
Таулант Джака ️️️️➡️️ Лео Леруа
75'
Замена
Брэдли Финк ️️️️➡️️ Джо Мендес
74'
74'
Замена
Родригу Консейсау ️️️️➡️️ Мунир Шуиар
73'
Замена
Umeh Emmanuel ️️️️➡️️ Хуан Хосе Переа
73'
Замена
Nemanja Tošić ️️️️➡️️ Calixte Ligue
Замена
Антон Каде ️️️️➡️️ Бени Траоре
67'
Замена
Кевин Оморуйи ️️️️➡️️ Албиан Айети
67'
67'
Замена
Бледиан Красники ️️️️➡️️ Антонио Маркезано
63'
Желтая карточка
Антонио Маркезано
57'
Желтая карточка
Шейк Конде
55'
ГОЛ! 0:2! Хуан Хосе Переа
Пас отдал Шейк Конде
46'
Замена
Линдрит Камбери ️️️️➡️️ Никола Катич
35'
Желтая карточка
Никола Катич
31'
ГОЛ! 0:1! Мунир Шуиар
Пас отдал Никола Катич
Замена
Marin Šotiček ️️️️➡️️ Арнау Комас
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
26
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
4
Арнау Комас
ЦЗ
32
Jonas Adjei Adjetey
ЦЗ
17
Джо Мендес
ПЗ
22
Лео Леруа
ЦП
8
Ромарио Бару
ЦП
31
Доминик Шмид
(К) ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
11
Бени Траоре
ЦФ
23
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
24
Никола Катич
ЦЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
10
Антонио Маркезано
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
23
Мунир Шуиар
ЛВ
8
Самуэль Балле
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Эммануэль Эссиам
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
14
Брэдли Финк
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
33
Joseph Sabobo
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
3
Nemanja Tošić
ЦФ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
26
Баришич
4
Комас
32
17
Мендес
22
Леруа
8
Бару
31
Шмид
10
Шакири
23
Айети
11
Траоре
3-1-2-2-2
25
Брехнер
31
Криезиу
24
Катич
5
12
Мэттью
10
Маркезано
17
Конде
8
Балле
23
Шуиар
9
Переа
20
4
Комас
19
19
4
Комас
22
Леруа
34
Джака
34
Джака
22
Леруа
11
Траоре
30
Каде
30
Каде
11
Траоре
23
Айети
9
Оморуйи
9
Оморуйи
23
Айети
17
Мендес
14
Финк
14
Финк
17
Мендес
24
Катич
2
Камбери
2
Камбери
24
Катич
23
Шуиар
27
Консейсау
27
Консейсау
23
Шуиар
10
Маркезано
7
Красники
7
Красники
10
Маркезано
20
3
3
20
9
Переа
21
21
9
Переа
Остались в запасе
Базель
Цюрих
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Эммануэль Эссиам
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
1
Живко Костадинович
ВР
33
Joseph Sabobo
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
29
Moussa Cissé
ЦЗ
18
Эммануэль Эссиам
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
33
Joseph Sabobo
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Базель - Цюрих
1
1
4
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
18
19
Офсайды
1
2
Количество передач
439
325
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
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Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Швейцария. Суперлига
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