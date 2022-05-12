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Грассхоппер
Серветт
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
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Грассхоппер
Серветт
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0 : 1
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1 : 0
28.09.2024
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21.09.2024
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Винтертур
0 : 1
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Серветт
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31.08.2024
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Грассхоппер
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Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
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3 : 1
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1 : 0
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Лига конференций, 4 раунд
Челси
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22.08.2024
Серветт

Грассхоппер - Серветт: обзор матча 21 сентября 2024

Грассхоппер
21.09.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Матч завершен
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Серветт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
19
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
6
Амир Абраши
(К) ЦП
18
Young-Jun Lee
ЦФ
10
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
32
Жереми Фрик
(К) ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
21
Авер Мабиль
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
17
T. Veron
ЦФ
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
34
Loun Srdanovic
ЦЗ
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
25
Касим Нуху
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
3-5-2
71
Хаммел
16
Перссон
3
Декарли
22
Шмитц
4
Тоберс
19
Шоньер
8
Киттель
6
Абраши
7
Нденг
10
Моранди
18
4-1-2-2-1
32
Фрик
3
Цунемото
18
Мазику
4
Руй
19
Северен
28
Дулин
8
Конья
5
Ондуа
11
Фон Мос
17
Кутеса
22
Остались в запасе
Грассхоппер
Серветт
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
21
Авер Мабиль
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
17
T. Veron
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Жоэль Малл
ВР
34
Loun Srdanovic
ЦЗ
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
25
Касим Нуху
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
21
Авер Мабиль
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
17
T. Veron
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль Малл
ВР
34
Loun Srdanovic
ЦЗ
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
25
Касим Нуху
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Грассхоппер - Серветт
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
56
44
Угловые удары
9
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
465
375
Сейвы
3
6
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
15
13
Удары из-за пределов штрафной
3
5
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Информация о матче
Главный судья:
Tobias Thies, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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