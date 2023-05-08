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Цюрих
Люцерн
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
24 августа 2022, 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
24 апреля 2022, 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
18 января 2018, 23:32
4
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля 
18 января 2018, 20:47
2
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
18 января 2018, 19:55
26
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Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
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24.08.2024
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Швейцария. Суперлига, 4 тур
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11.08.2024
Люцерн

Цюрих - Люцерн: обзор матча 01 сентября 2024

Цюрих
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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Люцерн
56' Х. Хосе Переа
21' А. Цыганик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цюрих - Люцерн
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Паскаль Лорец
Замена
Армстронг Око-Флекс ️️️️➡️️ Мунир Шуиар
75'
75'
Замена
Якуб Кадак ️️️️➡️️ Tyron Owusu
75'
Замена
Александар Станкович ️️️️➡️️ Тибо Клидже
ГОЛ! 1:1! Хуан Хосе Переа
Пас отдал Mariano Gómez
56'
Желтая карточка
Дорон Лейднер
55'
Желтая карточка
Joseph Sabobo
52'
Замена
Мирлинд Криезиу ️️️️➡️️ Daniel Denoon
46'
Замена
Joseph Sabobo ️️️️➡️️ Джонатан Окита
46'
46'
Замена
Кевин Спадануда ️️️️➡️️ Донат Ррудхани
Замена
Дорон Лейднер ️️️️➡️️ Nemanja Tošić
46'
Замена
Ифаньи Мэттью ️️️️➡️️ Calixte Ligue
46'
Желтая карточка
Daniel Denoon
40'
28'
Желтая карточка
Стефан Кнежевич
21'
ГОЛ! 0:1! Андрей Цыганик
Пас отдал Ларс Виллигер
Желтая карточка
Джонатан Окита
16'
12'
Желтая карточка
Донат Ррудхани
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
36
Daniel Denoon
ЦЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
24
Никола Катич
ЦЗ
10
Антонио Маркезано
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
23
Мунир Шуиар
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
3
Nemanja Tošić
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
4
Luca Jaquez
ЦЗ
20
Пиус Дорн
(К) ПЗ
11
Донат Ррудхани
ЛП
18
Ники Белоко
ЦП
10
Синан Карвейна
ПВ
24
Tyron Owusu
ЦФ
17
Тибо Клидже
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
33
Joseph Sabobo
ЦП
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Люцерн
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
46
Bung Meng Freimann
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
8
Александар Станкович
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
16
Якуб Кадак
АП
7
Кевин Спадануда
ЛВ
22
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
3-2-2-3
25
Брехнер
36
5
24
Катич
10
Маркезано
17
Конде
23
Шуиар
11
Окита
20
3
9
Переа
3-2-1-4
1
Лорец
20
Дорн
4
5
Кнежевич
18
Белоко
11
Ррудхани
10
Карвейна
14
Цыганик
27
Виллигер
17
Клидже
24
3
16
Лейднер
16
Лейднер
3
36
31
Криезиу
31
Криезиу
36
20
12
Мэттью
12
Мэттью
20
11
Окита
33
33
11
Окита
23
Шуиар
22
Око-Флекс
22
Око-Флекс
23
Шуиар
17
Клидже
8
Станкович
8
Станкович
17
Клидже
24
16
Кадак
16
Кадак
24
11
Ррудхани
7
Спадануда
7
Спадануда
11
Ррудхани
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
46
Bung Meng Freimann
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
22
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
Остались в запасе
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
46
Bung Meng Freimann
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
22
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Цюрих - Люцерн
4
3
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
16
Офсайды
1
2
Количество передач
450
316
Сейвы
4
0
Точность передач %
84
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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