Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»