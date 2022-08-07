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Лугано
Санкт-Галлен
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
7 августа 2022, 09:54
1
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
4 марта 2022, 00:26
7
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
3 марта 2022, 23:53
7
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
3 марта 2022, 22:26
0
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»
1 сентября 2020, 15:20
2
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1 : 0
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0 : 0
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2 : 3
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Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
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01.09.2024
Санкт-Галлен
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Бешикташ
5 : 1
29.08.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 4 раунд
Трабзонспор
1 : 1
29.08.2024
Санкт-Галлен

Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 01 сентября 2024

Лугано
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
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Санкт-Галлен
45+2' K. Przybyłko
19' Л. Гертлер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
Матч завершен
Желтая карточка
Уран Бизлими
84'
84'
Желтая карточка
Бастьен Тома
Замена
Роман Мачек ️️️️➡️️ Янис Чиминьяни
80'
Замена
Шельким Влади ️️️️➡️️ Kacper Przybyłko
80'
76'
Замена
Стефан Амбросиус ️️️️➡️️ Corsin Konietzke
71'
Желтая карточка
Abdoulaye Diaby
63'
Замена
Чадрак Аколо ️️️️➡️️ Мустафа Сиссе
Замена
Ренато Штеффен ️️️️➡️️ Маттиа Боттани
60'
Замена
Игнасио Алиседа ️️️️➡️️ Daniel Dos Santos Correia
60'
57'
Замена
Бастьен Тома ️️️️➡️️ Виктор Руис
57'
Замена
Йован Милошевич ️️️️➡️️ Лукас Гертлер
56'
Замена
Кевин Шобот ️️️️➡️️ Кристиан Витциг
Желтая карточка
Мартим Маркеш
53'
ГОЛ! 1:1! Kacper Przybyłko
45' +2
Замена
Уран Бизлими ️️️️➡️️ Усман Думбия
44'
Желтая карточка
Маттиа Боттани
34'
19'
ГОЛ! 0:1! Лукас Гертлер
Пас отдал Chima Okoroji
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
20
Усман Думбия
ОП
6
Антониос Пападопулос
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
10
Маттиа Боттани
(К) ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
22
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
63
Corsin Konietzke
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
36
Chima Okoroji
ЦФ
15
Abdoulaye Diaby
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
7
Роман Мачек
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Шельким Влади
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
20
Альберт Вальчи
ПЗ
8
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
77
Кевин Шобот
ПВ
10
Чадрак Аколо
ЦФ
18
Феликс Мамбимби
ЦФ
90
Йован Милошевич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Сайпи
26
Маркеш
17
Маи
46
Дзанотти
20
Думбия
6
Пападопулос
8
Гргич
27
21
Чиминьяни
10
Боттани
93
2-3-2-3
1
Зиги
22
Фабер
4
Станич
63
16
Гертлер
30
Руис
7
Витциг
9
Геббельс
15
36
11
Сиссе
21
Чиминьяни
7
Мачек
7
Мачек
21
Чиминьяни
20
Думбия
25
Бизлими
25
Бизлими
20
Думбия
27
31
Алиседа
31
Алиседа
27
10
Боттани
11
Штеффен
11
Штеффен
10
Боттани
93
9
Влади
9
Влади
93
63
5
Амбросиус
5
Амбросиус
63
30
Руис
24
Тома
24
Тома
30
Руис
7
Витциг
77
Шобот
77
Шобот
7
Витциг
11
Сиссе
10
Аколо
10
Аколо
11
Сиссе
16
Гертлер
90
Милошевич
90
Милошевич
16
Гертлер
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Альберт Вальчи
ПЗ
8
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
18
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
20
Альберт Вальчи
ПЗ
8
Жорди Квинтийя
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
18
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
3
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
6
15
Офсайды
2
0
Количество передач
574
293
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
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Информация о матче
Главный судья:
Anojen Kanagasingam, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Посещаемость:
3606
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Ивердон
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