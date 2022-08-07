Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника

Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»

Чалов забил дебютный гол за «Базель»

Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»