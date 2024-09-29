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Винтертур
Серветт
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
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Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
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Винтертур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт

Винтертур - Серветт: обзор матча 01 сентября 2024

Винтертур
01.09.2024, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Матч завершен
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Серветт
21' Э. Кривелли (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Винтертур - Серветт
Матч завершен
86'
Замена
Давид Дулин ️️️️➡️️ Алексис Антунес
Замена
Christian Gomis ️️️️➡️️ Musa Araz
84'
70'
Замена
Malik Sawadogo ️️️️➡️️ Брэдли Мазику
66'
Желтая карточка
Брэдли Мазику
Замена
Адриан Дюррер ️️️️➡️️ Ранди Шнайдер
61'
Замена
Elias Maluvunu ️️️️➡️️ C. Chiappetta
61'
60'
Замена
Дерек Кутеса ️️️️➡️️ Юлиан Фон Мос
60'
Замена
Жереми Гуйемено ️️️️➡️️ Энцо Кривелли
Замена
Albin Krasniqi ️️️️➡️️ Силван Сидлер
46'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Энцо Кривелли
Желтая карточка
Souleymane Diaby
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Стефанос Капино
ВР
23
Granit Lekaj
(К) ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
10
Маттео Ди Джусто
АП
6
Ранди Шнайдер
АП
29
Бубакар Фофана
ЛВ
8
Musa Araz
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Серветт
32
Жереми Фрик
(К) ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Винтертур
75
Antonio Spagnoli
ВР
26
Ledjan Sahitaj
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
22
Адриан Дюррер
ОП
19
Elias Maluvunu
ЦП
34
Luca Romano
ЦП
17
Albin Krasniqi
ЦФ
15
Christian Gomis
ЦФ
35
Alessandro Barletta
ЦФ
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
17
Дерек Кутеса
ЛВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
3-2-3-2
1
Капино
23
18
24
Сидлер
4
Стильхарт
16
29
Фофана
6
Шнайдер
10
Ди Джусто
20
8
4-3-2-1
32
Фрик
20
Маньин
18
Мазику
4
Руй
19
Северен
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
11
Фон Мос
10
Антунес
27
Кривелли
6
Шнайдер
22
Дюррер
22
Дюррер
6
Шнайдер
20
19
19
20
24
Сидлер
17
17
24
Сидлер
8
15
15
8
18
Мазику
24
24
18
Мазику
10
Антунес
28
Дулин
28
Дулин
10
Антунес
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
11
Фон Мос
17
Кутеса
17
Кутеса
11
Фон Мос
Остались в запасе
Винтертур
Серветт
75
Antonio Spagnoli
ВР
26
Ledjan Sahitaj
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
34
Luca Romano
ЦП
35
Alessandro Barletta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
1
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
75
Antonio Spagnoli
ВР
26
Ledjan Sahitaj
ЦЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
34
Luca Romano
ЦП
35
Alessandro Barletta
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Винтертур - Серветт
1
1
Всего ударов по воротам
16
23
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
8
12
Офсайды
1
0
Количество передач
322
483
Сейвы
5
4
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
10
10
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Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Stadion Schützenwiese, Winterthur
Швейцария. Суперлига
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- : -
05.10.2024
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- : -
05.10.2024
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Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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