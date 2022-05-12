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Ивердон
Грассхоппер
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
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28.09.2024
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3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Ивердон
2 : 2
10.08.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер

Ивердон - Грассхоппер: обзор матча 31 августа 2024

Ивердон
31.08.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Грассхоппер
49' Б. Кеспедес
82' H. Komano
3' Г. Моранди
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ивердон - Грассхоппер
Матч завершен
90' +2
Замена
Тео Ндика Матам ️️️️➡️️ Бенно Шмитц
Желтая карточка
Борис Кеспедес
90' +1
85'
Замена
Филипе де Карвальо Феррейра ️️️️➡️️ Авер Мабиль
85'
Замена
Паскаль Шурпф ️️️️➡️️ Амир Абраши
Замена
Рикардо Азеведо ️️️️➡️️ Franco González
84'
ГОЛ! 2:1! H. Komano
Пас отдал Марле Аке
82'
73'
Замена
Asumah Abubakar ️️️️➡️️ Evans Fabrice Maurin
73'
Замена
Nikolas Muci ️️️️➡️️ Young-Jun Lee
Замена
Антони Сотье ️️️️➡️️ Гонсалу Эстевеш
66'
Замена
Moussa Baradji ️️️️➡️️ Мауро Родригеш
66'
Замена
H. Komano ️️️️➡️️ Mitchy Ntelo
65'
ГОЛ! 1:1! Борис Кеспедес
Пас отдал Franco González
49'
Замена
Niklas Gunnarsson ️️️️➡️️ Jason Gnakpa
46'
45' +1
Желтая карточка
Ций Вильям Нденг
Желтая карточка
Димитрийе Каменович
41'
3'
ГОЛ! 0:1! Гиотто Моранди
Пас отдал Evans Fabrice Maurin
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
40
Поль Бернардони
ВР
3
Димитрийе Каменович
ЛЗ
25
Криштиан Маркеш
ЦЗ
24
Jason Gnakpa
ЦЗ
6
William Le Pogam
(К) ЦЗ
87
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
15
Franco González
ЦП
9
Марле Аке
ЛВ
7
Мауро Родригеш
ЛВ
11
Mitchy Ntelo
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
21
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
(К) ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
10
Гиотто Моранди
ЦФ
18
Young-Jun Lee
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
32
Антони Сотье
ПЗ
37
Fodé Sylla
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
28
Moussa Baradji
ЦП
70
Дион Какури
АП
20
Jesse Hautier
ЦФ
21
H. Komano
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
9
Nikolas Muci
ЦФ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
3-2-2-2-1
40
Бернардони
25
Маркеш
24
6
3
Каменович
87
Эстевеш
10
Кеспедес
15
7
Родригеш
9
Аке
11
3-4-3
71
Хаммел
2
Абелс
15
Секо
22
Шмитц
21
Мабиль
6
Абраши
7
Нденг
4
Тоберс
18
10
Моранди
20
87
Эстевеш
32
Сотье
32
Сотье
87
Эстевеш
15
17
Азеведо
17
Азеведо
15
7
Родригеш
28
28
7
Родригеш
11
21
21
11
24
23
23
24
22
Шмитц
14
Ндика Матам
14
Ндика Матам
22
Шмитц
6
Абраши
11
Шурпф
11
Шурпф
6
Абраши
21
Мабиль
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
21
Мабиль
18
9
9
18
20
27
27
20
Остались в запасе
Ивердон
Грассхоппер
22
Kevin Martin
ВР
37
Fodé Sylla
ЦП
70
Дион Какури
АП
20
Jesse Hautier
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
37
Fodé Sylla
ЦП
70
Дион Какури
АП
20
Jesse Hautier
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Ивердон - Грассхоппер
2
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
11
Офсайды
2
3
Количество передач
306
421
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
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Информация о матче
Главный судья:
David Huwiler, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
Швейцария. Суперлига
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Цюрих
- : -
06.10.2024
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- : -
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