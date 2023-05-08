Санкт-Галлен

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Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли