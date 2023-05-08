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Санкт-Галлен
Цюрих
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
7 августа 2022, 09:54
1
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
4 марта 2022, 00:26
7
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
3 марта 2022, 23:53
7
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
3 марта 2022, 22:26
0
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»
1 сентября 2020, 15:20
2
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
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Цюрих
1 : 0
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 6 тур
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1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 4 раунд
Трабзонспор
1 : 1
29.08.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих

Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 24 сентября 2024

Санкт-Галлен
24.09.2024, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Матч завершен
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Цюрих
27' К. Витциг
70' Л. Гертлер
79' К. Шобот
83' Ф. Мамбимби
29' А. Маркезано
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
Матч завершен
90' +3
Вторая желтая
Хуан Хосе Переа
Замена
Corsin Konietzke ️️️️➡️️ Лукас Гертлер
87'
86'
Желтая карточка
Хуан Хосе Переа
85'
Замена
Дорон Лейднер ️️️️➡️️ Мирлинд Криезиу
ГОЛ! 4:1! Феликс Мамбимби
Пас отдал Кристиан Витциг
83'
80'
Замена
Линдрит Камбери ️️️️➡️️ Ифаньи Мэттью
80'
Замена
Джонатан Окита ️️️️➡️️ Самуэль Балле
ГОЛ! 3:1! Кевин Шобот
Пас отдал Феликс Мамбимби
79'
Замена
Конрад Фабер ️️️️➡️️ Hugo Vandermersch
72'
Замена
Чадрак Аколо ️️️️➡️️ Виллем Геббельс
72'
Замена
Кевин Шобот ️️️️➡️️ Бастьен Тома
72'
ГОЛ! 2:1! Лукас Гертлер
Пас отдал Бастьен Тома
70'
67'
Замена
Umeh Emmanuel ️️️️➡️️ Calixte Ligue
65'
Желтая карточка
Мирлинд Криезиу
58'
Желтая карточка
Шейк Конде
Желтая карточка
Кристиан Витциг
56'
Замена
Феликс Мамбимби ️️️️➡️️ Мустафа Сиссе
46'
46'
Замена
Бледиан Красники ️️️️➡️️ Мунир Шуиар
29'
ГОЛ! 1:1! Антонио Маркезано
Пас отдал Calixte Ligue
ГОЛ! 1:0! Кристиан Витциг
Пас отдал Мустафа Сиссе
27'
26'
Желтая карточка
Мунир Шуиар
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
8
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
28
Hugo Vandermersch
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
36
Chima Okoroji
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
24
Никола Катич
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
10
Антонио Маркезано
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
23
Мунир Шуиар
ЛВ
8
Самуэль Балле
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
22
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
63
Corsin Konietzke
ЦП
77
Кевин Шобот
ПВ
18
Феликс Мамбимби
ЦФ
10
Чадрак Аколо
ЦФ
15
Abdoulaye Diaby
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
14
Nevio Di Giusto
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
3
Nemanja Tošić
ЦФ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
2-3-2-3
1
Зиги
5
Амбросиус
4
Станич
8
Квинтийя
16
Гертлер
24
Тома
9
Геббельс
7
Витциг
36
11
Сиссе
28
3-1-2-2-2
25
Брехнер
31
Криезиу
5
24
Катич
12
Мэттью
10
Маркезано
17
Конде
8
Балле
23
Шуиар
9
Переа
20
28
22
Фабер
22
Фабер
28
16
Гертлер
63
63
16
Гертлер
24
Тома
77
Шобот
77
Шобот
24
Тома
11
Сиссе
18
Мамбимби
18
Мамбимби
11
Сиссе
9
Геббельс
10
Аколо
10
Аколо
9
Геббельс
31
Криезиу
16
Лейднер
16
Лейднер
31
Криезиу
12
Мэттью
2
Камбери
2
Камбери
12
Мэттью
23
Шуиар
7
Красники
7
Красники
23
Шуиар
8
Балле
11
Окита
11
Окита
8
Балле
20
21
21
20
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
25
Лукаш Ватковяк
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
15
Abdoulaye Diaby
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Живко Костадинович
ВР
14
Nevio Di Giusto
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Nemanja Tošić
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
15
Abdoulaye Diaby
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
14
Nevio Di Giusto
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Nemanja Tošić
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
1
1
4
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
16
Офсайды
2
2
Количество передач
384
417
Сейвы
0
3
Точность передач %
80
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Кибунпарк
Швейцария. Суперлига
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- : -
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Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
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