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Грассхоппер
Сьон
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
27 сентября, 18:00
2
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
24 сентября, 00:48
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
19 сентября, 17:48
4
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Миранчук – 4-й по стоимости футболист в чемпионате Швейцарии
27 сентября, 18:00
2
В «Сьоне» рассказали, как игроки и болельщики относятся к Миранчуку
24 сентября, 00:48
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
Президент «Сьона» пожаловался на российских журналистов
19 сентября, 17:48
4
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Последние матчи
Все
Грассхоппер
Сьон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур

Грассхоппер - Сьон: обзор матча 24 августа 2024

Грассхоппер
24.08.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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Сьон
1' Y. Lee
62' К. Тоберс
90' Ц. Вильям Нденг
59' К. Буа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Грассхоппер - Сьон
Матч завершен
Замена
Максим Паскочи ️️️️➡️️ Амир Абраши
90' +3
ГОЛ! 3:1! Ций Вильям Нденг
90'
84'
Замена
Ное Соу ️️️️➡️️ Жоэль Шмид
Замена
Nikolas Muci ️️️️➡️️ Young-Jun Lee
79'
Замена
Паскаль Шурпф ️️️️➡️️ Гиотто Моранди
79'
Замена
Tim Meyer ️️️️➡️️ Авер Мабиль
79'
70'
Замена
Маркиньос Сиприано ️️️️➡️️ Nias Hefti
70'
Замена
Cristian Souza ️️️️➡️️ Theo Bouchlarhem
70'
Замена
Деян Джокич ️️️️➡️️ Деян Соргич
69'
Желтая карточка
Кевин Буа
Замена
Asumah Abubakar ️️️️➡️️ Evans Fabrice Maurin
68'
Желтая карточка
Evans Fabrice Maurin
67'
ГОЛ! 2:1! Кристерс Тоберс
Пас отдал Гиотто Моранди
62'
59'
ГОЛ! 1:1! Кевин Буа
Пас отдал Деян Соргич
46'
Замена
Кевин Буа ️️️️➡️️ Théo Berdayes
ГОЛ! 1:0! Young-Jun Lee
1'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
(К) ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
21
Авер Мабиль
ЦП
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
18
Young-Jun Lee
ЦФ
10
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
20
Nias Hefti
ЦЗ
4
Gora Diouf
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
(К) ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
88
Ali Kabacalman
ЦП
11
Theo Bouchlarhem
ЦП
7
Ylyas Chouaref
ЦФ
29
Théo Berdayes
ЦФ
9
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Сьон
1
Хайнц Линднер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Jan Kronig
ЦЗ
32
Pierrick Moulin
ЦП
52
Cristian Souza
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
19
Деян Джокич
ЦФ
3-4-3
71
Хаммел
2
Абелс
15
Секо
22
Шмитц
4
Тоберс
7
Нденг
21
Мабиль
6
Абраши
10
Моранди
18
20
4-3-3
16
Фаюлу
14
Лаванчи
4
2
Шмид
20
8
Балтасар
88
11
9
Соргич
29
7
21
Мабиль
53
53
21
Мабиль
6
Абраши
26
Паскочи
26
Паскочи
6
Абраши
10
Моранди
11
Шурпф
11
Шурпф
10
Моранди
20
27
27
20
18
9
9
18
20
6
Сиприано
6
Сиприано
20
2
Шмид
5
Соу
5
Соу
2
Шмид
11
52
52
11
29
33
Буа
33
Буа
29
9
Соргич
19
Джокич
19
Джокич
9
Соргич
Остались в запасе
Грассхоппер
Сьон
29
Мануэль Куттин
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Jan Kronig
ЦЗ
32
Pierrick Moulin
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
17
Jan Kronig
ЦЗ
32
Pierrick Moulin
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Грассхоппер - Сьон
1
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
437
434
Сейвы
1
4
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Desiree Grundbacher, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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