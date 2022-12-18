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Лозанна-Спорт
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6
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0
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11
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6
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
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2 : 1
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Серветт
1 : 0
28.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
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1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 6 тур
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1 : 1
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2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
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1 : 2
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29.08.2024
Лугано

Лозанна-Спорт - Лугано: обзор матча 18 сентября 2024

Лозанна-Спорт
18.09.2024, среда, 20:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Лугано
90+2' Ф. Диабате
39' M. Poaty (АГ)
77' И. Алиседа
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Лозанна-Спорт - Лугано
Матч завершен
ГОЛ! 1:2! Фуссейни Диабате
Пас отдал Альвин Саншеш
90' +2
Замена
Конрад де ла Фуэнте ️️️️➡️️ T. Okou
81'
Замена
Raoul Giger ️️️️➡️️ Hamza Abdallah
81'
Замена
Мануэль Польстер ️️️️➡️️ Morgan Poaty
81'
79'
Замена
Роман Мачек ️️️️➡️️ Игнасио Алиседа
78'
Замена
Анто Гргич ️️️️➡️️ Усман Думбия
77'
ГОЛ! 0:2! Игнасио Алиседа
Пас отдал Янис Чиминьяни
Замена
Альбан Айдини ️️️️➡️️ Кали Сене
73'
67'
Замена
Янис Чиминьяни ️️️️➡️️ Daniel Dos Santos Correia
65'
Желтая карточка
Албиан Хайдари
56'
Желтая карточка
Ларс Лукас Маи
Замена
Diogo Mendes ️️️️➡️️ Коба Куандреди
55'
48'
Желтая карточка
Усман Думбия
46'
Замена
Ларс Лукас Маи ️️️️➡️️ Милтон Валенсуэла
45' +1
Желтая карточка
Маттиа Дзанотти
Желтая карточка
Ное Дюсенн
45'
Желтая карточка
T. Okou
43'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Morgan Poaty
7'
Замена
Маттиа Боттани ️️️️➡️️ Шельким Влади
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
25
Карло Летица
ВР
71
Abdou Karim Sow
ЦЗ
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
6
Ное Дюсенн
(К) ЦЗ
8
Jamie Roche
ЦП
80
Альвин Саншеш
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
5
Коба Куандреди
ЦП
11
Фуссейни Диабате
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
92
T. Okou
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
6
Антониос Пападопулос
ОП
20
Усман Думбия
(К) ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
9
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Лозанна-Спорт
93
Sékou Fofana
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
7
Роман Мачек
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
3-4-3
25
Летица
71
20
6
Дюсенн
8
18
5
Куандреди
80
Саншеш
92
9
Сене
11
Диабате
3-3-2-1-1
1
Сайпи
46
Дзанотти
5
Хайдари
23
Валенсуэла
29
Бельхадж Махмуд
6
Пападопулос
20
Думбия
25
Бизлими
27
31
Алиседа
9
Влади
20
34
34
20
5
Куандреди
21
21
5
Куандреди
18
43
Польстер
43
Польстер
18
92
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
92
9
Сене
7
Айдини
7
Айдини
9
Сене
23
Валенсуэла
17
Маи
17
Маи
23
Валенсуэла
31
Алиседа
7
Мачек
7
Мачек
31
Алиседа
20
Думбия
8
Гргич
8
Гргич
20
Думбия
27
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
27
9
Влади
10
Боттани
10
Боттани
9
Влади
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Лугано
93
Sékou Fofana
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
93
Sékou Fofana
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
47
Papa Souleymane N'Diaye
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Лозанна-Спорт - Лугано
2
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
12
Офсайды
1
1
Количество передач
319
587
Сейвы
6
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Stade de la Tuiliere, Lausanne
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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