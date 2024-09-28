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Серветт
Янг Бойз
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября
16 сентября, 12:34
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября
16 сентября, 12:34
0
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Янг Бойз
0 : 1
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
Лига чемпионов, 4 раунд
Галатасарай
0 : 1
27.08.2024
Янг Бойз

Серветт - Янг Бойз: обзор матча 24 июля 2024

Серветт
24.07.2024, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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Янг Бойз
32' К. Цунемото
40' М. Стеванович
79' Э. Кривелли (П)
71' С. Иттен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Серветт - Янг Бойз
Матч завершен
Замена
Йоан Северен ️️️️➡️️ Кеиго Цунемото
90'
89'
Желтая карточка
Левин Блум
Замена
Давид Дулин ️️️️➡️️ Мирослав Стеванович
89'
ГОЛ с пенальти! 3:1! Энцо Кривелли
79'
75'
Желтая карточка
Танги Зукру
Желтая карточка
Брэдли Мазику
73'
73'
Замена
Эбрима Колли ️️️️➡️️ Мешак Элиа
71'
ГОЛ! 2:1! Седрик Иттен
Пас отдал Левин Блум
Замена
Тео Маньин ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
68'
Замена
Энцо Кривелли ️️️️➡️️ Алексис Антунес
68'
Замена
Тьемоко Уаттара ️️️️➡️️ Жереми Гуйемено
62'
57'
Замена
Лукаш Лакомы ️️️️➡️️ Мигел Чайва
56'
Замена
Кастриот Имери ️️️️➡️️ Сильвер Ганвула
56'
Замена
Дариан Малес ️️️️➡️️ Жоэль Монтейру
45' +2
Желтая карточка
Мигел Чайва
ГОЛ! 2:0! Мирослав Стеванович
Пас отдал Брэдли Мазику
40'
ГОЛ! 1:0! Кеиго Цунемото
32'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
(К) ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
26
Давид фон Бальмус
(К) ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
7
Филип Угринич
ЦП
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
15
Мешак Элиа
ЦФ
9
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
14
Sidiki Camara
ЦП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Янг Бойз
33
Марвин Келлер
ВР
11
Донат Ррудхани
ЛП
10
Кастриот Имери
ОП
8
Лукаш Лакомы
ЦП
51
Тео Голлиард
АП
11
Эбрима Колли
ЛВ
5
Анель Хушич
ЦФ
39
Дариан Малес
ЦФ
4-4-2
1
Малл
18
Мазику
6
Барон
4
Руй
3
Цунемото
9
Стеванович
21
Гуйемено
5
Ондуа
8
Конья
17
Кутеса
10
Антунес
3-1-2-4
26
фон Бальмус
27
Блум
4
Зукру
16
Перссон
14
Чайва
30
Лаупер
7
Угринич
9
Иттен
15
Элиа
35
Ганвула
77
Монтейру
3
Цунемото
19
Северен
19
Северен
3
Цунемото
17
Кутеса
20
Маньин
20
Маньин
17
Кутеса
9
Стеванович
28
Дулин
28
Дулин
9
Стеванович
21
Гуйемено
31
Уаттара
31
Уаттара
21
Гуйемено
10
Антунес
27
Кривелли
27
Кривелли
10
Антунес
35
Ганвула
10
Имери
10
Имери
35
Ганвула
14
Чайва
8
Лакомы
8
Лакомы
14
Чайва
15
Элиа
11
Колли
11
Колли
15
Элиа
77
Монтейру
39
Малес
39
Малес
77
Монтейру
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Ален Гейгер
33
Марвин Келлер
ВР
11
Донат Ррудхани
ЛП
51
Тео Голлиард
АП
5
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
Остались в запасе
33
Марвин Келлер
ВР
11
Донат Ррудхани
ЛП
51
Тео Голлиард
АП
5
Анель Хушич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
18
Офсайды
1
0
Количество передач
371
389
Сейвы
3
6
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
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Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
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Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
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