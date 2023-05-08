Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Цюрих
Лозанна-Спорт
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
25-летний швейцарский футболист погиб во время отпуска
18 декабря 2022, 04:43
0
Чалов сделал ассист в матче с «Лозанной». Это его первое результативное действие в «Базеле»
20 февраля 2022, 00:09
6
Защитник «Лозанны» Лусли может перейти в «Динамо»
6 мая 2021, 16:36
0
Тарасов – о драке с бразильцами в «Локо»: «Мы немножко получили по «щщам». Потом Палыч пришел и раскидал всех в разные стороны»
21 августа 2019, 14:23
11
Энцо Зидан перешел в «Авеш»
16 июля 2019, 10:07
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Цюрих
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 0
11.08.2024
Лозанна-Спорт

Цюрих - Лозанна-Спорт: обзор матча 11 августа 2024

Цюрих
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Лозанна-Спорт
39' S. Fofana (АГ)
90+7' J. Sabobo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цюрих - Лозанна-Спорт
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Joseph Sabobo
Пас отдал Хуан Хосе Переа
90' +7
Желтая карточка
Хуан Хосе Переа
90' +5
81'
Замена
Abdou Karim Sow ️️️️➡️️ Кевин Муанга
Замена
Joseph Sabobo ️️️️➡️️ Бледиан Красники
67'
62'
Замена
Конрад де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Фуссейни Диабате
62'
Замена
Мануэль Польстер ️️️️➡️️ Sékou Fofana
Желтая карточка
Mariano Gómez
61'
Замена
Шейк Конде ️️️️➡️️ Антонио Маркезано
56'
Замена
Ифаньи Мэттью ️️️️➡️️ Cheveyo Tsawa
56'
Желтая карточка
Cheveyo Tsawa
53'
Замена
Silvan Wallner ️️️️➡️️ Дорон Лейднер
46'
Замена
Армстронг Око-Флекс ️️️️➡️️ Umeh Emmanuel
46'
46'
Замена
Альбан Айдини ️️️️➡️️ Кали Сене
46'
Замена
Альвин Саншеш ️️️️➡️️ Оливье Кустодио
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Sékou Fofana
39'
Желтая карточка
Дорон Лейднер
35'
Желтая карточка
Umeh Emmanuel
31'
28'
Желтая карточка
Ное Дюсенн
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
24
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
10
Антонио Маркезано
ЦП
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
23
Мунир Шуиар
ЛВ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Лозанна-Спорт
25
Карло Летица
ВР
6
Ное Дюсенн
ЦЗ
14
Кевин Муанга
ЦЗ
34
Raoul Giger
ЦЗ
93
Sékou Fofana
ЦЗ
10
Оливье Кустодио
(К) ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
8
Jamie Roche
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
92
T. Okou
ЦФ
11
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
12
Ифаньи Мэттью
ОП
33
Joseph Sabobo
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
18
Даниэль Барни
ЛВ
32
Селмин Ходжа
ПВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
Лозанна-Спорт
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
71
Abdou Karim Sow
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
80
Альвин Саншеш
ЦП
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
7
Альбан Айдини
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
4-2-2-2
25
Брехнер
16
Лейднер
24
Катич
2
Камбери
5
10
Маркезано
6
23
Шуиар
7
Красники
9
Переа
21
4-1-2-3
25
Летица
14
Муанга
34
93
6
Дюсенн
10
Кустодио
24
Бернед
8
11
Диабате
92
9
Сене
6
12
Мэттью
12
Мэттью
6
7
Красники
33
33
7
Красники
10
Маркезано
17
Конде
17
Конде
10
Маркезано
21
22
Око-Флекс
22
Око-Флекс
21
16
Лейднер
4
4
16
Лейднер
14
Муанга
71
71
14
Муанга
10
Кустодио
80
Саншеш
80
Саншеш
10
Кустодио
93
43
Польстер
43
Польстер
93
11
Диабате
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
11
Диабате
9
Сене
7
Айдини
7
Айдини
9
Сене
Остались в запасе
Цюрих
Лозанна-Спорт
1
Живко Костадинович
ВР
18
Даниэль Барни
ЛВ
32
Селмин Ходжа
ПВ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
18
Даниэль Барни
ЛВ
32
Селмин Ходжа
ПВ
84
Labinot Bajrami
ЦФ
Остались в запасе
20
Hamza Abdallah
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
21
Diogo Mendes
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Цюрих - Лозанна-Спорт
5
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
16
11
Офсайды
3
0
Количество передач
372
354
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Посещаемость:
10241
Швейцария. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+