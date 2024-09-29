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Серветт
Базель
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа, 16:32
1
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
12 июля, 20:44
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
6 января, 23:52
0
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Последние матчи
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Серветт
Базель
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
0 : 6
11.08.2024
Базель

Серветт - Базель: обзор матча 11 августа 2024

Серветт
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
0 : 6
Матч завершен
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Базель
37' Т. Барри
46' Б. Траоре
63' А. Айети
76' А. Айети
81' M. Šotiček
87' Б. Кололли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Серветт - Базель
Матч завершен
87'
ГОЛ! 0:6! Бенжамин Кололли
Пас отдал Marin Šotiček
85'
Замена
Таулант Джака ️️️️➡️️ Leon Avdullahu
85'
Замена
Бенжамин Кололли ️️️️➡️️ Албиан Айети
Замена
Тео Маньин ️️️️➡️️ Жереми Гуйемено
82'
81'
ГОЛ! 0:5! Marin Šotiček
Пас отдал Брэдли Финк
76'
ГОЛ! 0:4! Албиан Айети
Замена
Mamadou Usman Simbakoli ️️️️➡️️ Энцо Кривелли
76'
75'
Замена
Marin Šotiček ️️️️➡️️ Тьерно Барри
74'
Желтая карточка
Финн ван Бремен
69'
Желтая карточка
Jonas Adjei Adjetey
Замена
Тьемоко Уаттара ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
67'
Замена
Давид Дулин ️️️️➡️️ Тимоте Конья
67'
67'
Замена
Брэдли Финк ️️️️➡️️ Лео Леруа
67'
Замена
Фабиан Фрай ️️️️➡️️ Бени Траоре
Замена
Юлиан Фон Мос ️️️️➡️️ Мирослав Стеванович
67'
63'
ГОЛ! 0:3! Албиан Айети
Пас отдал Доминик Шмид
46'
ГОЛ! 0:2! Бени Траоре
Пас отдал Албиан Айети
37'
ГОЛ! 0:1! Тьерно Барри
Пас отдал Бени Траоре
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Йоан Северен
(К) ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
25
Финн ван Бремен
ЦЗ
32
Jonas Adjei Adjetey
ЦЗ
37
Leon Avdullahu
ЦЗ
26
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
31
Доминик Шмид
(К) ЦП
22
Лео Леруа
ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
15
Тьерно Барри
ЦФ
11
Бени Траоре
ЦФ
23
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Арнау Комас
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
7
Бенжамин Кололли
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
11
Фабиан Фрай
ЦП
14
Брэдли Финк
ЦФ
35
Romeo Beney
ЦФ
4-4-1-1
1
Малл
19
Северен
18
Мазику
6
Барон
3
Цунемото
21
Гуйемено
5
Ондуа
8
Конья
9
Стеванович
17
Кутеса
27
Кривелли
4-2-1-3
1
Хитц
32
37
26
Баришич
25
ван Бремен
31
Шмид
22
Леруа
30
Каде
23
Айети
11
Траоре
15
Барри
21
Гуйемено
20
Маньин
20
Маньин
21
Гуйемено
8
Конья
28
Дулин
28
Дулин
8
Конья
17
Кутеса
31
Уаттара
31
Уаттара
17
Кутеса
9
Стеванович
11
Фон Мос
11
Фон Мос
9
Стеванович
27
Кривелли
22
22
27
Кривелли
23
Айети
7
Кололли
7
Кололли
23
Айети
37
34
Джака
34
Джака
37
15
Барри
19
19
15
Барри
11
Траоре
11
Фрай
11
Фрай
11
Траоре
22
Леруа
14
Финк
14
Финк
22
Леруа
Остались в запасе
Серветт
Базель
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
13
Мирко Сальви
ВР
4
Арнау Комас
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
35
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
4
Арнау Комас
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
35
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Серветт - Базель
2
Всего ударов по воротам
20
20
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
7
11
Количество передач
433
371
Сейвы
4
7
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
18
Удары из-за пределов штрафной
9
2
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Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
Швейцария. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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