Санкт-Галлен

Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат