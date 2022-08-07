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Санкт-Галлен
Грассхоппер
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
7 августа 2022, 09:54
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
4 марта 2022, 00:26
7
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
3 марта 2022, 23:53
7
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
3 марта 2022, 22:26
0
Вратарь «Санкт-Галлена» удален за пинок соперника
7 августа 2022, 09:54
1
Суперлига. «Базель» благодаря дублю Чалова спас ничью в матче с «Санкт-Галленом»
4 марта 2022, 00:26
7
Чалов забил дебютный гол за «Базель»
3 марта 2022, 23:53
7
Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом»
3 марта 2022, 22:26
0
АЕК Карреры сыграет с «Санкт-Галленом», «Рига» Кононова может встретиться с «Селтиком»
1 сентября 2020, 15:20
2
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
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Грассхоппер
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0 : 1
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Лига конференций, 4 раунд
Трабзонспор
1 : 1
29.08.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер

Санкт-Галлен - Грассхоппер: обзор матча 11 августа 2024

Санкт-Галлен
11.08.2024, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Грассхоппер
82' Й. Милошевич (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Санкт-Галлен - Грассхоппер
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Амир Абраши
85'
Замена
Авер Мабиль ️️️️➡️️ Tim Meyer
85'
Замена
Паскаль Шурпф ️️️️➡️️ Гиотто Моранди
Желтая карточка
Мустафа Сиссе
84'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Йован Милошевич
82'
81'
Желтая карточка
Аюму Секо
Замена
Йован Милошевич ️️️️➡️️ Чадрак Аколо
78'
74'
Желтая карточка
Гиотто Моранди
66'
Замена
Тео Ндика Матам ️️️️➡️️ Бенно Шмитц
Замена
Кевин Шобот ️️️️➡️️ Кристиан Витциг
63'
Замена
Михайло Стеванович ️️️️➡️️ Лукас Гертлер
63'
Замена
Мустафа Сиссе ️️️️➡️️ Виллем Геббельс
63'
55'
Замена
Nikolas Muci ️️️️➡️️ Asumah Abubakar
54'
Замена
Филипе де Карвальо Феррейра ️️️️➡️️ Evans Fabrice Maurin
Замена
Конрад Фабер ️️️️➡️️ Айзек Шмидт
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
8
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
(К) ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
33
Айзек Шмидт
ПВ
10
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Chima Okoroji
ЦФ
15
Abdoulaye Diaby
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
(К) ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
10
Гиотто Моранди
ЦФ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
22
Конрад Фабер
ПЗ
30
Виктор Руис
ЛП
64
Михайло Стеванович
ЦП
14
Yannick Noah
ЦП
77
Кевин Шобот
ПВ
90
Йован Милошевич
ЦФ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
21
Авер Мабиль
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
28
Simone Stroscio
ЦФ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
1-3-3-3
1
Зиги
4
Станич
24
Тома
8
Квинтийя
16
Гертлер
9
Геббельс
7
Витциг
33
Шмидт
15
36
10
Аколо
4-3-3
71
Хаммел
22
Шмитц
26
Паскочи
53
15
Секо
6
Абраши
7
Нденг
4
Тоберс
20
27
10
Моранди
33
Шмидт
22
Фабер
22
Фабер
33
Шмидт
16
Гертлер
64
Стеванович
64
Стеванович
16
Гертлер
7
Витциг
77
Шобот
77
Шобот
7
Витциг
10
Аколо
90
Милошевич
90
Милошевич
10
Аколо
9
Геббельс
11
Сиссе
11
Сиссе
9
Геббельс
22
Шмитц
14
Ндика Матам
14
Ндика Матам
22
Шмитц
53
21
Мабиль
21
Мабиль
53
10
Моранди
11
Шурпф
11
Шурпф
10
Моранди
20
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
20
27
9
9
27
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Грассхоппер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
28
Simone Stroscio
ЦФ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЛП
14
Yannick Noah
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
28
Simone Stroscio
ЦФ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Санкт-Галлен - Грассхоппер
1
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
16
Офсайды
2
4
Количество передач
412
353
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
73
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
0
4
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Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Кибунпарк
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
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Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
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Люцерн
- : -
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- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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