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Лугано
Люцерн
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
24 августа 2022, 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
24 апреля 2022, 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
18 января 2018, 23:32
4
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля 
18 января 2018, 20:47
2
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
18 января 2018, 19:55
26
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0 : 0
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2 : 3
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11.08.2024
Люцерн

Лугано - Люцерн: обзор матча 11 августа 2024

Лугано
11.08.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 3
Матч завершен
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Люцерн
3' Х. Маю
43' Ш. Влади
12' П. Дорн
75' Т. Клидже
88' Т. Клидже
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лугано - Люцерн
Матч завершен
88'
ГОЛ! 2:3! Тибо Клидже
Пас отдал Александар Станкович
81'
Замена
Дарио Ульрих ️️️️➡️️ Синан Карвейна
Замена
Игнасио Алиседа ️️️️➡️️ Анто Гргич
79'
75'
ГОЛ! 2:2! Тибо Клидже
Пас отдал Ники Белоко
Замена
Роман Мачек ️️️️➡️️ Daniel Dos Santos Correia
74'
Желтая карточка
Ларс Лукас Маи
70'
70'
Замена
Тибо Клидже ️️️️➡️️ Якуб Кадак
69'
Замена
Кевин Спадануда ️️️️➡️️ Severin Ottiger
61'
Желтая карточка
Пиус Дорн
Желтая карточка
Антониос Пападопулос
60'
55'
Желтая карточка
Severin Ottiger
Замена
Kacper Przybyłko ️️️️➡️️ Шельким Влади
53'
Замена
Янис Чиминьяни ️️️️➡️️ Хишам Маю
53'
Замена
Антониос Пападопулос ️️️️➡️️ Албиан Хайдари
46'
ГОЛ! 2:1! Шельким Влади
43'
34'
Замена
Александар Станкович ️️️️➡️️ Tyron Owusu
12'
ГОЛ! 1:1! Пиус Дорн
Пас отдал Синан Карвейна
ГОЛ! 1:0! Хишам Маю
Пас отдал Ренато Штеффен
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
20
Усман Думбия
(К) ОП
8
Анто Гргич
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
18
Хишам Маю
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Шельким Влади
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
4
Luca Jaquez
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
(К) ПЗ
18
Ники Белоко
ЦП
16
Якуб Кадак
АП
10
Синан Карвейна
ПВ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
7
Роман Мачек
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Люцерн
16
Leny Meyer
ЦЗ
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
8
Александар Станкович
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
7
Кевин Спадануда
ЛВ
22
Дарио Ульрих
ПВ
17
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Сайпи
26
Маркеш
5
Хайдари
17
Маи
20
Думбия
8
Гргич
18
Маю
27
2
11
Штеффен
9
Влади
4-1-2-3
1
Лорец
20
Дорн
4
2
5
Кнежевич
18
Белоко
10
Карвейна
16
Кадак
27
Виллигер
24
14
Цыганик
5
Хайдари
6
Пападопулос
6
Пападопулос
5
Хайдари
27
7
Мачек
7
Мачек
27
18
Маю
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
18
Маю
8
Гргич
31
Алиседа
31
Алиседа
8
Гргич
9
Влади
93
93
9
Влади
24
8
Станкович
8
Станкович
24
2
7
Спадануда
7
Спадануда
2
10
Карвейна
22
Ульрих
22
Ульрих
10
Карвейна
16
Кадак
17
Клидже
17
Клидже
16
Кадак
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
16
Leny Meyer
ЦЗ
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
Остались в запасе
16
Leny Meyer
ЦЗ
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
2
2
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
484
295
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
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Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Швейцария. Суперлига
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- : -
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- : -
05.10.2024
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
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- : -
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- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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