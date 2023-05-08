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Янг Бойз
Цюрих
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Барселона» – «Янг Бойз»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:41
0
Где смотреть матч «Барселона» – «Янг Бойз»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 1 октября 2024
30 сентября, 10:51
0
Лига чемпионов. «Ювентус» и «Астон Вилла» стартовали с побед
17 сентября, 21:46
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 18:35
0
«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября
16 сентября, 12:34
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
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Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
Лига чемпионов, 4 раунд
Галатасарай
0 : 1
27.08.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих

Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 04 августа 2024

Янг Бойз
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Цюрих
18' Я. Брехнер (АГ)
54' С. Ганвула
7' А. Маркезано (П)
76' Н. Катич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Янг Бойз - Цюрих
Матч завершен
Желтая карточка
Седрик Иттен
90' +6
90' +1
Красная карточка
Мирлинд Криезиу
86'
Желтая карточка
Silvan Wallner
Замена
Седрик Иттен ️️️️➡️️ Сильвер Ганвула
81'
Замена
Кастриот Имери ️️️️➡️️ Мигел Чайва
81'
76'
ГОЛ! 2:2! Никола Катич
Пас отдал Мунир Шуиар
Замена
Мешак Элиа ️️️️➡️️ Эбрима Колли
67'
60'
Замена
Мунир Шуиар ️️️️➡️️ Ифаньи Мэттью
Замена
Жоэль Монтейру ️️️️➡️️ Дариан Малес
60'
ГОЛ! 2:1! Сильвер Ганвула
54'
51'
Желтая карточка
Джонатан Окита
47'
Желтая карточка
Никола Катич
46'
Замена
Армстронг Око-Флекс ️️️️➡️️ Бледиан Красники
46'
Замена
Джонатан Окита ️️️️➡️️ Хуан Хосе Переа
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Яник Брехнер
18'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Антонио Маркезано
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
26
Давид фон Бальмус
(К) ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
7
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
11
Эбрима Колли
ЛВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
5
Анель Хушич
ЦФ
39
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
24
Никола Катич
ЦЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
17
Шейк Конде
ЦП
10
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Янг Бойз
33
Марвин Келлер
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Джоэл Бишсель
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ЦЗ
10
Кастриот Имери
ОП
8
Лукаш Лакомы
ЦП
9
Седрик Иттен
ЦФ
77
Жоэль Монтейру
ЦФ
15
Мешак Элиа
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
33
Joseph Sabobo
ЦП
23
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
32
Селмин Ходжа
ПВ
19
Fernand Goure
ЦФ
3-1-2-1-3
26
фон Бальмус
3
Хаджам
4
Зукру
27
Блум
14
Чайва
7
Угринич
30
Лаупер
11
Колли
39
Малес
5
Хушич
35
Ганвула
3-1-2-1-3
25
Брехнер
24
Катич
5
31
Криезиу
12
Мэттью
17
Конде
10
Маркезано
7
Красники
21
4
9
Переа
14
Чайва
10
Имери
10
Имери
14
Чайва
35
Ганвула
9
Иттен
9
Иттен
35
Ганвула
39
Малес
77
Монтейру
77
Монтейру
39
Малес
11
Колли
15
Элиа
15
Элиа
11
Колли
12
Мэттью
23
Шуиар
23
Шуиар
12
Мэттью
7
Красники
22
Око-Флекс
22
Око-Флекс
7
Красники
9
Переа
11
Окита
11
Окита
9
Переа
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
33
Марвин Келлер
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Джоэл Бишсель
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ЦЗ
8
Лукаш Лакомы
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
33
Joseph Sabobo
ЦП
32
Селмин Ходжа
ПВ
19
Fernand Goure
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
33
Марвин Келлер
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
27
Джоэл Бишсель
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ЦЗ
8
Лукаш Лакомы
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
33
Joseph Sabobo
ЦП
32
Селмин Ходжа
ПВ
19
Fernand Goure
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
22
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
13
Офсайды
2
3
Количество передач
312
339
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
11
10
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
14
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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