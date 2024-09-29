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Лугано
Серветт
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
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0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
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2 : 1
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1 : 0
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2 : 2
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Сьон
0 : 0
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5 : 1
29.08.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт

Лугано - Серветт: обзор матча 03 августа 2024

Лугано
03.08.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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Серветт
73' М. Бельхадж Махмуд
78' Б. Мазику (АГ)
84' Р. Штеффен
61' Д. Кутеса
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лугано - Серветт
Матч завершен
Желтая карточка
Ренато Штеффен
85'
ГОЛ! 3:1! Ренато Штеффен
Пас отдал Шельким Влади
84'
Замена
Daniel Dos Santos Correia ️️️️➡️️ Уран Бизлими
83'
Замена
Шельким Влади ️️️️➡️️ Kacper Przybyłko
83'
80'
Замена
Юлиан Фон Мос ️️️️➡️️ Кеиго Цунемото
ГОЛ в свои ворота! 2:1! Брэдли Мазику
78'
ГОЛ! 1:1! Мохамед Бельхадж Махмуд
Пас отдал Ренато Штеффен
73'
Желтая карточка
Усман Думбия
68'
Замена
Мохамед Бельхадж Махмуд ️️️️➡️️ Анто Гргич
67'
Замена
Ренато Штеффен ️️️️➡️️ Янис Чиминьяни
67'
67'
Замена
Жереми Гуйемено ️️️️➡️️ Энцо Кривелли
67'
Замена
Тео Маньин ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
61'
ГОЛ! 0:1! Дерек Кутеса
Пас отдал Энцо Кривелли
Замена
Хишам Маю ️️️️➡️️ Маттиа Боттани
54'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
10
Маттиа Боттани
(К) ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
(К) ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ОП
18
Хишам Маю
ЦП
7
Роман Мачек
ЦП
27
Daniel Dos Santos Correia
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Шельким Влади
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
14
Sidiki Camara
ЦП
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Сайпи
26
Маркеш
17
Маи
5
Хайдари
20
Думбия
25
Бизлими
8
Гргич
2
21
Чиминьяни
10
Боттани
93
4-3-2-1
1
Малл
3
Цунемото
19
Северен
6
Барон
18
Мазику
9
Стеванович
5
Ондуа
8
Конья
10
Антунес
17
Кутеса
27
Кривелли
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
10
Боттани
18
Маю
18
Маю
10
Боттани
25
Бизлими
27
27
25
Бизлими
21
Чиминьяни
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Чиминьяни
93
9
Влади
9
Влади
93
17
Кутеса
20
Маньин
20
Маньин
17
Кутеса
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
3
Цунемото
11
Фон Мос
11
Фон Мос
3
Цунемото
Остались в запасе
Лугано
Серветт
58
Себастьян Осигве
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
7
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
14
Sidiki Camara
ЦП
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
7
Роман Мачек
ЦП
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
37
Samuel Fankhauser
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
14
Sidiki Camara
ЦП
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Лугано - Серветт
2
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
9
Офсайды
2
2
Количество передач
496
351
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
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Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Швейцария. Суперлига
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- : -
05.10.2024
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- : -
06.10.2024
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- : -
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Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
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