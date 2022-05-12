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Грассхоппер
Базель
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа, 16:32
1
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
12 июля, 20:44
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
6 января, 23:52
0
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа, 16:32
1
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
12 июля, 20:44
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
6 января, 23:52
0
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Грассхоппер
Базель
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
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3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
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Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
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11.08.2024
Базель

Грассхоппер - Базель: обзор матча 03 августа 2024

Грассхоппер
03.08.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
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Базель
25' Б. Траоре
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Грассхоппер - Базель
Матч завершен
Желтая карточка
Дориан Бабунски
75'
Замена
Филипе де Карвальо Феррейра ️️️️➡️️ Гиотто Моранди
73'
73'
Замена
Николя Вуйоз ️️️️➡️️ Финн ван Бремен
Замена
Asumah Abubakar ️️️️➡️️ Паскаль Шурпф
60'
60'
Замена
Фабиан Фрай ️️️️➡️️ Лео Леруа
60'
Замена
Брэдли Финк ️️️️➡️️ Бени Траоре
Желтая карточка
Максим Паскочи
54'
Желтая карточка
Кристерс Тоберс
52'
42'
Желтая карточка
Лео Леруа
28'
Желтая карточка
Антон Каде
25'
ГОЛ! 0:1! Бени Траоре
Желтая карточка
Паскаль Шурпф
22'
20'
Желтая карточка
Адриан-Леон Баришич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
21
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
(К) ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
25
Финн ван Бремен
ЦЗ
37
Leon Avdullahu
ЦЗ
26
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
32
Jonas Adjei Adjetey
ЦЗ
22
Лео Леруа
ЦП
31
Доминик Шмид
(К) ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
11
Бени Траоре
ЦФ
23
Албиан Айети
ЦФ
15
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
4
Арнау Комас
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Marin Šotiček
ЦП
11
Фабиан Фрай
ЦП
7
Бенжамин Кололли
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Брэдли Финк
ЦФ
35
Romeo Beney
ЦФ
4-4-2
71
Хаммел
14
Ндика Матам
26
Паскочи
15
Секо
3
Декарли
4
Тоберс
6
Абраши
11
Шурпф
21
Мабиль
9
10
Моранди
4-2-1-3
1
Хитц
37
26
Баришич
32
25
ван Бремен
22
Леруа
31
Шмид
30
Каде
15
Барри
23
Айети
11
Траоре
10
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
10
Моранди
99
Бабунски
99
Бабунски
11
Шурпф
27
27
11
Шурпф
25
ван Бремен
3
Вуйоз
3
Вуйоз
25
ван Бремен
22
Леруа
11
Фрай
11
Фрай
22
Леруа
11
Траоре
14
Финк
14
Финк
11
Траоре
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
13
Мирко Сальви
ВР
4
Арнау Комас
ЦЗ
19
Marin Šotiček
ЦП
7
Бенжамин Кололли
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
35
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
28
Simone Stroscio
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
4
Арнау Комас
ЦЗ
19
Marin Šotiček
ЦП
7
Бенжамин Кололли
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
35
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Грассхоппер - Базель
4
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
14
Офсайды
0
3
Количество передач
434
375
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
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Информация о матче
Главный судья:
Sven Wolfensberger, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Швейцария. Суперлига
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- : -
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Винтертур
- : -
05.10.2024
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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Люцерн
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- : -
06.10.2024
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- : -
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