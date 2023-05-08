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Цюрих
Винтертур
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
Все
Цюрих
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Винтертур
1 : 4
22.09.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
3 : 0
24.08.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 0
10.08.2024
Винтертур

Цюрих - Винтертур: обзор матча 28 июля 2024

Цюрих
28.07.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
4 : 2
Матч завершен
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Винтертур
13' Б. Красники
32' Н. Катич
59' А. Маркезано (П)
90+5' Х. Хосе Переа
30' М. Ди Джусто
51' М. Ди Джусто
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Цюрих - Винтертур
Матч завершен
ГОЛ! 4:2! Хуан Хосе Переа
Пас отдал Бледиан Красники
90' +5
89'
Замена
Antoine Baroan ️️️️➡️️ Силван Сидлер
Желтая карточка
Джонатан Окита
86'
82'
Вторая желтая
Remo Arnold
Замена
Даниэль Барни ️️️️➡️️ Антонио Маркезано
74'
66'
Замена
Ранди Шнайдер ️️️️➡️️ Базиль Стильхарт
Замена
Ифаньи Мэттью ️️️️➡️️ Мунир Шуиар
60'
ГОЛ с пенальти! 3:2! Антонио Маркезано
59'
57'
Желтая карточка
Remo Arnold
51'
ГОЛ! 2:2! Маттео Ди Джусто
Пас отдал Фабиан Рохнер
Замена
Хуан Хосе Переа ️️️️➡️️ Fernand Goure
46'
Замена
Джонатан Окита ️️️️➡️️ Армстронг Око-Флекс
46'
46'
Замена
C. Chiappetta ️️️️➡️️ Бубакар Фофана
ГОЛ! 2:1! Никола Катич
32'
30'
ГОЛ! 1:1! Маттео Ди Джусто
Желтая карточка
Армстронг Око-Флекс
26'
ГОЛ! 1:0! Бледиан Красники
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
24
Никола Катич
ЦЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
17
Шейк Конде
ЦП
10
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
23
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
19
Fernand Goure
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Винтертур
30
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
23
Granit Lekaj
(К) ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
10
Маттео Ди Джусто
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
29
Бубакар Фофана
ЛВ
11
Алдин Туркес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
18
Даниэль Барни
ЛВ
11
Джонатан Окита
ПВ
32
Селмин Ходжа
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Винтертур
75
Antonio Spagnoli
ВР
3
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
6
Ранди Шнайдер
АП
15
Christian Gomis
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
28
Antoine Baroan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
3-2-3-2
25
Брехнер
24
Катич
5
31
Криезиу
17
Конде
10
Маркезано
22
Око-Флекс
7
Красники
23
Шуиар
4
19
3-4-2-1
30
24
Сидлер
23
18
27
Рохнер
16
7
Дзуффи
4
Стильхарт
10
Ди Джусто
29
Фофана
11
Туркес
23
Шуиар
12
Мэттью
12
Мэттью
23
Шуиар
10
Маркезано
18
Барни
18
Барни
10
Маркезано
22
Око-Флекс
11
Окита
11
Окита
22
Око-Флекс
19
9
Переа
9
Переа
19
4
Стильхарт
6
Шнайдер
6
Шнайдер
4
Стильхарт
29
Фофана
20
20
29
Фофана
24
Сидлер
28
28
24
Сидлер
Остались в запасе
Цюрих
Винтертур
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
32
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
75
Antonio Spagnoli
ВР
3
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Christian Gomis
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
32
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Остались в запасе
75
Antonio Spagnoli
ВР
3
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Loïc Lüthi
ЦЗ
15
Christian Gomis
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Цюрих - Винтертур
2
1
1
Всего ударов по воротам
36
8
Удары в створ
14
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
7
Офсайды
1
3
Количество передач
404
391
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
25
7
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Luca Cibelli, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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