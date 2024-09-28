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Серветт
Ивердон
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
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Серветт
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
0 : 1
01.09.2024
Серветт
Лига конференций, 4 раунд
Серветт
2 : 1
29.08.2024
Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Ивердон
2 : 2
10.08.2024
Янг Бойз

Серветт - Ивердон: обзор матча 28 июля 2024

Серветт
28.07.2024, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 2 тур
3 : 2
Матч завершен
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Ивердон
12' Д. Кутеса
22' А. Сотье (АГ)
46' М. Стеванович
34' Б. Кеспедес (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Серветт - Ивердон
Матч завершен
90' +2
Замена
Владан Видакович ️️️️➡️️ H. Komano
87'
Желтая карточка
Криштиан Маркеш
Желтая карточка
Юлиан Фон Мос
80'
Замена
Энцо Кривелли ️️️️➡️️ Тимоте Конья
74'
65'
Желтая карточка
Мауро Родригеш
Замена
Юлиан Фон Мос ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
62'
Замена
Давид Дулин ️️️️➡️️ Алексис Антунес
62'
ГОЛ! 3:1! Мирослав Стеванович
Пас отдал Тимоте Конья
46'
Замена
Антони Барон ️️️️➡️️ Жереми Гуйемено
46'
Красная карточка
Стив Руй
45' +1
Замена
Тео Маньин ️️️️➡️️ Брэдли Мазику
36'
34'
ГОЛ с пенальти! 2:1! Борис Кеспедес
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Антони Сотье
22'
ГОЛ! 1:0! Дерек Кутеса
Пас отдал Жереми Гуйемено
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
(К) ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Ивердон
21
H. Komano
ЦФ
40
Поль Бернардони
ВР
3
Димитрийе Каменович
ЛЗ
6
William Le Pogam
(К) ЦЗ
25
Криштиан Маркеш
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
70
Дион Какури
АП
7
Мауро Родригеш
ЛВ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
14
Sidiki Camara
ЦП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
24
Jason Gnakpa
ЦЗ
17
Владан Видакович
ОП
41
Samba Koné
ЦП
37
Fodé Sylla
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
20
Jesse Hautier
ЦФ
4-4-2
1
Малл
18
Мазику
19
Северен
4
Руй
3
Цунемото
9
Стеванович
21
Гуйемено
8
Конья
5
Ондуа
17
Кутеса
10
Антунес
3-2-1-2-2
40
Бернардони
32
Сотье
6
25
Маркеш
12
Лусиф
3
Каменович
10
Кеспедес
70
Какури
7
Родригеш
18
Махиус
21
21
Гуйемено
6
Барон
6
Барон
21
Гуйемено
18
Мазику
20
Маньин
20
Маньин
18
Мазику
10
Антунес
28
Дулин
28
Дулин
10
Антунес
17
Кутеса
11
Фон Мос
11
Фон Мос
17
Кутеса
8
Конья
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Конья
21
17
Видакович
17
Видакович
21
Остались в запасе
Серветт
Ивердон
32
Жереми Фрик
ВР
14
Sidiki Camara
ЦП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
24
Jason Gnakpa
ЦЗ
41
Samba Koné
ЦП
37
Fodé Sylla
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
20
Jesse Hautier
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
14
Sidiki Camara
ЦП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
22
Mamadou Usman Simbakoli
ЦФ
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
24
Jason Gnakpa
ЦЗ
41
Samba Koné
ЦП
37
Fodé Sylla
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
20
Jesse Hautier
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Серветт - Ивердон
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
2
Количество передач
367
415
Сейвы
3
5
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
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Информация о матче
Главный судья:
Nico Gianforte, Switzerland
Стадион:
Стад-де-Женев
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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