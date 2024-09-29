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Базель
Лугано
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа, 16:32
1
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
16 августа, 16:32
1
«Челси» купил португальского опорника за 14 миллионов
12 июля, 20:44
1
«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
10 марта, 10:27
0
«Базель» – «Янг Бойз»: прогноз на матч 20 тура Суперлиги Швейцарии, 27 января
26 января, 10:04
0
Товарищеский матч. «Бавария» не смогла победить «Базель» (1:1)
6 января, 23:52
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
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Базель
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
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Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Сьон
1 : 1
31.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Серветт
0 : 6
11.08.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
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Лугано
1 : 1
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Лига Европы, 4 раунд
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29.08.2024
Лугано

Базель - Лугано: обзор матча 27 июля 2024

Базель
27.07.2024, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Лугано
50' Л. Леруа
8' И. Алиседа
69' K. Przybyłko
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Базель - Лугано
Матч завершен
78'
Замена
Усман Думбия ️️️️➡️️ Kacper Przybyłko
Замена
Брэдли Финк ️️️️➡️️ Лео Леруа
78'
Замена
Фабиан Фрай ️️️️➡️️ Адриан-Леон Баришич
78'
70'
Замена
Роман Мачек ️️️️➡️️ Мохамед Бельхадж Махмуд
69'
ГОЛ! 1:2! Kacper Przybyłko
Замена
Финн ван Бремен ️️️️➡️️ Арнау Комас
65'
Желтая карточка
Лео Леруа
59'
56'
Замена
Янис Чиминьяни ️️️️➡️️ Хишам Маю
56'
Замена
Уран Бизлими ️️️️➡️️ Игнасио Алиседа
53'
Желтая карточка
Албиан Хайдари
ГОЛ! 1:1! Лео Леруа
Пас отдал Албиан Айети
50'
8'
ГОЛ! 0:1! Игнасио Алиседа
Пас отдал Zachary Brault Guillard
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
32
Jonas Adjei Adjetey
ЦЗ
26
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
37
Leon Avdullahu
ЦЗ
4
Арнау Комас
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
22
Лео Леруа
ЦП
31
Доминик Шмид
(К) ЦП
30
Антон Каде
ЛВ
11
Бени Траоре
ЦФ
23
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
5
Албиан Хайдари
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
18
Хишам Маю
ЦП
8
Анто Гргич
(К) ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
25
Финн ван Бремен
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
11
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
16
Juan Gauto
ЦФ
35
Romeo Beney
ЦФ
14
Брэдли Финк
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
20
Усман Думбия
ОП
7
Роман Мачек
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хитц
26
Баришич
37
4
Комас
32
27
Рюгг
22
Леруа
31
Шмид
30
Каде
23
Айети
11
Траоре
3-1-3-1-1
1
Сайпи
29
Бельхадж Махмуд
5
Хайдари
26
Маркеш
6
Пападопулос
2
18
Маю
8
Гргич
31
Алиседа
93
4
Комас
25
ван Бремен
25
ван Бремен
4
Комас
26
Баришич
11
Фрай
11
Фрай
26
Баришич
22
Леруа
14
Финк
14
Финк
22
Леруа
93
20
Думбия
20
Думбия
93
29
Бельхадж Махмуд
7
Мачек
7
Мачек
29
Бельхадж Махмуд
31
Алиседа
25
Бизлими
25
Бизлими
31
Алиседа
18
Маю
21
Чиминьяни
21
Чиминьяни
18
Маю
Остались в запасе
Базель
Лугано
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
16
Juan Gauto
ЦФ
35
Romeo Beney
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
16
Juan Gauto
ЦФ
35
Romeo Beney
ЦФ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Базель - Лугано
1
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
353
542
Сейвы
2
7
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
11
0
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Информация о матче
Главный судья:
Lukas Fahndrich, Switzerland
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Швейцария. Суперлига
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Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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