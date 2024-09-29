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Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
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Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
Шакири вернулся в «Базель» спустя 12 лет
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«Янг Бойз» – «Базель»: прогноз на матч чемпионата Швейцарии, 10 марта
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Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024