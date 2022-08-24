«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»