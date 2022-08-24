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Грассхоппер
Люцерн
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
24 августа 2022, 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
24 апреля 2022, 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
24 августа 2022, 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
24 апреля 2022, 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
18 января 2018, 23:32
4
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля 
18 января 2018, 20:47
2
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
18 января 2018, 19:55
26
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Грассхоппер
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
1 : 0
29.09.2024
Базель
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Санкт-Галлен
2 : 3
21.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Люцерн
3 : 0
24.08.2024
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Швейцария. Суперлига, 4 тур
Лугано
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11.08.2024
Люцерн

Грассхоппер - Люцерн: обзор матча 27 июля 2024

Грассхоппер
27.07.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Люцерн
70' П. Шурпф
42' Л. Виллигер
85' Т. Клидже
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Грассхоппер - Люцерн
Матч завершен
Замена
Tim Meyer ️️️️➡️️ Гиотто Моранди
90'
88'
Желтая карточка
Андрей Цыганик
85'
ГОЛ! 1:2! Тибо Клидже
Пас отдал Кевин Спадануда
Замена
Asumah Abubakar ️️️️➡️️ Авер Мабиль
81'
Желтая карточка
Авер Мабиль
80'
77'
Замена
Кевин Спадануда ️️️️➡️️ Стефан Кнежевич
Замена
Ций Вильям Нденг ️️️️➡️️ Амир Абраши
72'
Замена
Филипе де Карвальо Феррейра ️️️️➡️️ Паскаль Шурпф
72'
ГОЛ! 1:1! Паскаль Шурпф
Пас отдал Авер Мабиль
70'
68'
Замена
Тибо Клидже ️️️️➡️️ Синан Карвейна
59'
Замена
Ники Белоко ️️️️➡️️ Александар Станкович
59'
Замена
Severin Ottiger ️️️️➡️️ Дарио Ульрих
42'
ГОЛ! 0:1! Ларс Виллигер
Пас отдал Синан Карвейна
22'
Желтая карточка
Якуб Кадак
Желтая карточка
Амир Абраши
11'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
21
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
(К) ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
4
Luca Jaquez
ЦЗ
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
20
Пиус Дорн
(К) ПЗ
8
Александар Станкович
ОП
16
Якуб Кадак
АП
22
Дарио Ульрих
ПВ
10
Синан Карвейна
ПВ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
Люцерн
16
Leny Meyer
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
18
Ники Белоко
ЦП
7
Кевин Спадануда
ЛВ
24
Tyron Owusu
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
17
Тибо Клидже
ЦФ
4-4-2
71
Хаммел
14
Ндика Матам
26
Паскочи
15
Секо
3
Декарли
4
Тоберс
6
Абраши
11
Шурпф
21
Мабиль
9
10
Моранди
4-1-3-2
1
Лорец
20
Дорн
4
3
Лефгрен
5
Кнежевич
8
Станкович
10
Карвейна
16
Кадак
22
Ульрих
14
Цыганик
27
Виллигер
10
Моранди
53
53
10
Моранди
6
Абраши
7
Нденг
7
Нденг
6
Абраши
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
21
Мабиль
27
27
21
Мабиль
22
Ульрих
2
2
22
Ульрих
8
Станкович
18
Белоко
18
Белоко
8
Станкович
5
Кнежевич
7
Спадануда
7
Спадануда
5
Кнежевич
10
Карвейна
17
Клидже
17
Клидже
10
Карвейна
Остались в запасе
Грассхоппер
Люцерн
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
16
Leny Meyer
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
24
Tyron Owusu
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
73
Флориан Ходжа
ЛЗ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
28
Simone Stroscio
ЦФ
Остались в запасе
16
Leny Meyer
ЦЗ
29
Levin Winkler
ЦП
24
Tyron Owusu
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Грассхоппер - Люцерн
2
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
12
12
Офсайды
3
3
Количество передач
384
333
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Letzigrund, Zurich
Швейцария. Суперлига
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Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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