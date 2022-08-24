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Люцерн
Серветт
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
24 августа 2022, 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
24 апреля 2022, 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
18 января 2018, 23:32
4
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля 
18 января 2018, 20:47
2
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
18 января 2018, 19:55
26
«Челси» едва не вылетел из Лиги конференций от швейцарской команды
29 августа, 23:39
0
«Серветт» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 20:20
0
Лига конференций. «Челси» победил дома «Серветт» (2:0)
22 августа, 23:55
0
«Челси» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 20:50
0
Где смотреть матч «Челси» – «Серветт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 22 августа 2024
21 августа, 10:36
0
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Люцерн
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1 : 0
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2 : 1
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Челси
Лига конференций, 4 раунд
Челси
2 : 0
22.08.2024
Серветт

Люцерн - Серветт: обзор матча 21 июля 2024

Люцерн
21.07.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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Серветт
90+2' Л. Виллигер
4' Д. Кутеса
58' С. Руй
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Люцерн - Серветт
Матч завершен
ГОЛ! 1:2! Ларс Виллигер
Пас отдал Андрей Цыганик
90' +2
88'
Замена
Йоан Северен ️️️️➡️️ Брэдли Мазику
88'
Замена
Юлиан Фон Мос ️️️️➡️️ Алексис Антунес
83'
Желтая карточка
Антони Барон
73'
Замена
Давид Дулин ️️️️➡️️ Гаэль Ондуа
73'
Замена
Тео Маньин ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
70'
Желтая карточка
Гаэль Ондуа
65'
Замена
Жереми Гуйемено ️️️️➡️️ Энцо Кривелли
Замена
Nando Toggenburg ️️️️➡️️ Синан Карвейна
65'
Замена
Ларс Виллигер ️️️️➡️️ Тибо Клидже
65'
Желтая карточка
Ники Белоко
62'
58'
ГОЛ! 0:2! Стив Руй
Замена
Якуб Кадак ️️️️➡️️ Leny Meyer
46'
Замена
Levin Winkler ️️️️➡️️ Александар Станкович
46'
Желтая карточка
Leny Meyer
37'
Желтая карточка
Андрей Цыганик
36'
4'
ГОЛ! 0:1! Дерек Кутеса
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
16
Leny Meyer
ЦЗ
3
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
4
Luca Jaquez
ЦЗ
20
Пиус Дорн
(К) ПЗ
8
Александар Станкович
ОП
18
Ники Белоко
ЦП
10
Синан Карвейна
ПВ
17
Тибо Клидже
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
4
Стив Руй
(К) ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ПЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
29
Levin Winkler
ЦП
16
Якуб Кадак
АП
7
Кевин Спадануда
ЛВ
22
Дарио Ульрих
ПВ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
20
Тео Маньин
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
11
Юлиан Фон Мос
ПВ
3-3-1-1-2
1
Лорец
16
3
Лефгрен
4
2
8
Станкович
20
Дорн
18
Белоко
10
Карвейна
14
Цыганик
17
Клидже
4-3-2-1
1
Малл
3
Цунемото
6
Барон
4
Руй
18
Мазику
8
Конья
9
Стеванович
5
Ондуа
10
Антунес
17
Кутеса
27
Кривелли
8
Станкович
29
29
8
Станкович
16
16
Кадак
16
Кадак
16
10
Карвейна
15
15
10
Карвейна
17
Клидже
27
Виллигер
27
Виллигер
17
Клидже
18
Мазику
19
Северен
19
Северен
18
Мазику
17
Кутеса
20
Маньин
20
Маньин
17
Кутеса
5
Ондуа
28
Дулин
28
Дулин
5
Ондуа
27
Кривелли
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Кривелли
10
Антунес
11
Фон Мос
11
Фон Мос
10
Антунес
Остались в запасе
Люцерн
Серветт
7
Кевин Спадануда
ЛВ
22
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
7
Кевин Спадануда
ЛВ
22
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
Остались в запасе
32
Жереми Фрик
ВР
24
Malik Sawadogo
ЦЗ
31
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Люцерн - Серветт
3
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
13
10
Офсайды
2
4
Количество передач
424
431
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
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Информация о матче
Главный судья:
Stefan Horisberger, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
Швейцария. Суперлига
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- : -
05.10.2024
Грассхоппер
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Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
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Базель
- : -
06.10.2024
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- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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