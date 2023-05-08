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Ивердон
Цюрих
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
29 сентября, 18:15
1
Странные действия судьи в Швейцарии: удалил игрока, вернул его и опять удалил
8 мая 2023, 11:23
2
«СКА-Хабаровск» подписал обладателя Кубка Швейцарии
15 февраля 2023, 10:42
0
Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
4 ноября 2022, 01:01
0
Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
27 октября 2022, 21:50
0
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Ивердон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Ивердон
1 : 0
28.09.2024
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Базель
2 : 0
25.08.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Ивердон
2 : 2
10.08.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Цюрих
1 : 0
29.09.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
4 : 1
24.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
0 : 2
21.09.2024
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
1 : 1
01.09.2024
Люцерн
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
2 : 0
15.08.2024
Цюрих

Ивердон - Цюрих: обзор матча 20 июля 2024

Ивердон
20.07.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Цюрих
72' Х. Хосе Переа
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ивердон - Цюрих
Матч завершен
Красная карточка
Мохамед Тижани
90' +2
87'
Замена
Fernand Goure ️️️️➡️️ Хуан Хосе Переа
73'
Желтая карточка
Хуан Хосе Переа
72'
ГОЛ! 0:1! Хуан Хосе Переа
Пас отдал Никола Катич
Замена
Кевин Оморуйи ️️️️➡️️ Аймен Махиус
46'
46'
Замена
Silvan Wallner ️️️️➡️️ Дорон Лейднер
30'
Желтая карточка
Дорон Лейднер
26'
Замена
Дорон Лейднер ️️️️➡️️ Nemanja Tošić
Желтая карточка
Борис Кеспедес
19'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ивердон
21
H. Komano
ЦФ
40
Поль Бернардони
ВР
6
William Le Pogam
(К) ЦЗ
2
Мохамед Тижани
ЦЗ
25
Криштиан Маркеш
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ПЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
70
Дион Какури
АП
7
Мауро Родригеш
ЛВ
18
Аймен Махиус
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Цюрих
25
Яник Брехнер
(К) ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
24
Никола Катич
ЦЗ
5
Mariano Gómez
ЦЗ
12
Ифаньи Мэттью
ОП
10
Антонио Маркезано
ЦП
17
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
23
Мунир Шуиар
ЛВ
3
Nemanja Tošić
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
37
Fodé Sylla
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
4
Silvan Wallner
ЦФ
19
Fernand Goure
ЦФ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Бернардони
6
2
Тижани
25
Маркеш
12
Лусиф
32
Сотье
10
Кеспедес
7
Родригеш
70
Какури
18
Махиус
21
3-1-2-2-2
25
Брехнер
31
Криезиу
24
Катич
5
12
Мэттью
10
Маркезано
17
Конде
7
Красники
23
Шуиар
9
Переа
3
18
Махиус
9
Оморуйи
9
Оморуйи
18
Махиус
3
16
Лейднер
16
Лейднер
3
Лейднер
4
4
Лейднер
9
Переа
19
19
9
Переа
Остались в запасе
Ивердон
Цюрих
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
37
Fodé Sylla
ЦП
Главный тренер
Марко Шеллибаум
1
Живко Костадинович
ВР
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
22
Kevin Martin
ВР
71
Breston Malula
ЦЗ
37
Fodé Sylla
ЦП
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
6
Cheveyo Tsawa
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
22
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
21
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Ивердон - Цюрих
1
1
2
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
16
Офсайды
1
2
Количество передач
373
337
Сейвы
3
0
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Johannes von Mandach, Switzerland
Стадион:
Stade Municipal, Yverdon-les-Bains
Швейцария. Суперлига
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Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
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