Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Лугано
Грассхоппер
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
Антон Миранчук дебютировал в «Сьоне»
22 сентября, 20:00
1
«Бешикташ» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
«Лугано» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024
22 августа, 21:20
0
«Лугано» – «Партизан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024
15 августа, 20:30
0
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
12 мая 2022, 23:24
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
11 июля 2018, 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
10 апреля 2018, 15:38
9
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
29 января 2018, 15:13
11
Игрок «Спартака» Давыдов может перейти в европейский чемпионат
27 января 2018, 23:08
14
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лугано
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 1
29.09.2024
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
0 : 0
22.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Лугано
1 : 1
01.09.2024
Санкт-Галлен
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
5 : 1
29.08.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер

Лугано - Грассхоппер: обзор матча 20 июля 2024

Лугано
20.07.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Грассхоппер
61' K. Przybyłko
90+2' У. Бизлими
25' Г. Моранди (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лугано - Грассхоппер
Матч завершен
Желтая карточка
Уран Бизлими
90' +3
ГОЛ! 2:1! Уран Бизлими
Пас отдал Хишам Маю
90' +2
88'
Замена
Тео Ндика Матам ️️️️➡️️ Дирк Абелс
Замена
Хишам Маю ️️️️➡️️ Игнасио Алиседа
68'
Замена
Антониос Пападопулос ️️️️➡️️ Ларс Лукас Маи
68'
62'
Замена
Филипе де Карвальо Феррейра ️️️️➡️️ Паскаль Шурпф
62'
Замена
Ций Вильям Нденг ️️️️➡️️ Амир Абраши
ГОЛ! 1:1! Kacper Przybyłko
61'
Замена
Kacper Przybyłko ️️️️➡️️ Янис Чиминьяни
59'
56'
Желтая карточка
Гиотто Моранди
Замена
Анто Гргич ️️️️➡️️ Мохамед Бельхадж Махмуд
46'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Гиотто Моранди
Желтая карточка
Ларс Лукас Маи
24'
Желтая карточка
Янис Чиминьяни
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
23
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
22
Айман Эль-Вафи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
25
Уран Бизлими
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
21
Янис Чиминьяни
ЛВ
10
Маттиа Боттани
(К) ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
26
Максим Паскочи
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
21
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
(К) ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
9
Nikolas Muci
ЦФ
10
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
8
Анто Гргич
ЦП
18
Хишам Маю
ЦП
7
Роман Мачек
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
14
Тео Ндика Матам
ЛЗ
53
Tim Meyer
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
28
Simone Stroscio
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сайпи
23
Валенсуэла
29
Бельхадж Махмуд
17
Маи
22
Эль-Вафи
20
Думбия
25
Бизлими
2
21
Чиминьяни
31
Алиседа
10
Боттани
4-4-2
71
Хаммел
2
Абелс
26
Паскочи
3
Декарли
15
Секо
21
Мабиль
6
Абраши
11
Шурпф
4
Тоберс
10
Моранди
9
17
Маи
6
Пападопулос
6
Пападопулос
17
Маи
29
Бельхадж Махмуд
8
Гргич
8
Гргич
29
Бельхадж Махмуд
31
Алиседа
18
Маю
18
Маю
31
Алиседа
21
Чиминьяни
93
93
21
Чиминьяни
2
Абелс
14
Ндика Матам
14
Ндика Матам
2
Абелс
6
Абраши
7
Нденг
7
Нденг
6
Абраши
11
Шурпф
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Шурпф
Остались в запасе
Лугано
Грассхоппер
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
7
Роман Мачек
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
28
Simone Stroscio
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
26
Мартим Маркеш
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
7
Роман Мачек
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
53
Tim Meyer
ЦЗ
28
Simone Stroscio
ЦФ
20
Evans Fabrice Maurin
ЦФ
27
Asumah Abubakar
ЦФ
99
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Лугано - Грассхоппер
3
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
10
Офсайды
3
1
Количество передач
544
284
Сейвы
3
5
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Стадио ди Корнаредо
Швейцария. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
- : -
05.10.2024
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
- : -
05.10.2024
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
- : -
05.10.2024
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Цюрих
- : -
06.10.2024
Лугано
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
- : -
06.10.2024
Янг Бойз
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+