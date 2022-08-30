«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Волга» Ульяновск – «Ротор»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024

Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Волга» – «Металлург Л»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Металлург Л» – «Машук-КМВ»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

«Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября

Максим Ромащенко возглавил клуб Второй лиги